Клаудио Пистолези: Раздялата на Фереро с Алкарас не е толкова шокираща

Знаменитият италиански треньор Клаудио Пистолези коментира нашумялата раздяла между Хуан Карлос Фереро и Карлос Алкарас, които прекратиха отношенията си след изключително успешно и дългогодишно партньорство.

"Беше шокиращо, но не чак толкова, защото си спомням някои коментари на Фереро относно начина, по който се празнуват победите. Твърде много партита. Това каза той", сподели Пистолези в подкаста на Крег Шапиро.

"Така че мисля, че е интересно от човешка гледна точка, защото след като спечелиш шест шлема за седем години или по-малко, за четири или пет години, как можеш логично да очакваш тази връзка да не приключи? Но хората се променят.

Винаги човешката част е най-важната. Играчът иска да бъде по-независим. Вероятно – не ги познавам толкова отблизо – но мога да предположа, че Карлос иска да покаже, че може да го направи и без Хуан Карлос. От страната на Хуан Карлос мисля, че не е лошо, защото нека някой нов да дойде и да спечели шест шлема за четири години, ако може. Но мисля, че е неизбежно хората да се променят.

Егото също е неизбежно. И хората отвън – родителите, агентите – също оказват влияние. Харесвам Фереро много. Той свърши невероятна работа. Това, което е постигнал, остава завинаги – най-младият номер 1 в света.

Сега той е кралят на треньорството след това, което направи. Никой няма да му го отнеме. И не е даденост, че следващият ще бъде същият или по-добър.

Знаеш ли някога каква е сделката? Искам да кажа, по всички сведения той е бил един от най-високоплатените треньори в тениса. Моето мнение е, че парите не са основната причина.

Ако гледаш само Хуан Карлос и Карлос, може би за хората отвън това може да е фактор. И влиянието върху Карлос е възможно. Не познавам ситуацията достатъчно добре, за да съм сигурен. Но го предполагам. Но мисля, че на това ниво парите не са основното. Те може да са част от това, малка част от това. Но ако гледаш само чувствата между Карлос и Хуан Карлос, това не е основната причина, според мен. Това казвах.

Говорех с приятелите си. Казах им – ако бяха щастливи заедно, щяха да им дадат парите. Да, искам да кажа, на това ниво има толкова много пари, че дори един милион повече или по-малко не променя много, според мен.

В днешно време наградните фондове са, не знам, 50 пъти по-големи от моето време. Така че не става дума само за наградните пари, а за всичко останало. Така че не мисля, че основният проблем е това – по-скоро са чувствата, човешката част.

И после е неизбежно хората да се променят през годините. Така че независимо от резултатите, дори да имаш най-великите резултати в историята, пак ще се случват такива раздяли на отношения, дори на фона на невероятна кариера", каза Пистолези.