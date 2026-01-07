Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Плевен)
  Спартак Плевен започва в 14:30 часа (програмата за контролите)

Спартак Плевен започва в 14:30 часа (програмата за контролите)

  • 7 яну 2026 | 09:28
  • 230
  • 0

Днес Спартак (Плевен) дава начало на подготовката си за пролетния полусезон на Втора лига. Сборът е в 14:30 часа. 20 футболисти ще вземат участие в първото занимание за тази година. Тренировъчният процес ще се проведе на местната база. В хода му, отборът ще играе приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

17 януари: Монтана (Монтана) – Спартак (Плевен)

21 януари: Спартак (Плевен) – търси се съперник

24 януари: Янтра (Габрово)Спартак (Плевен)

28 януари: Спартак (Плевен) – търси се съперник

31 януари: Берое (Стара Загора) – Спартак (Плевен)

4 февруари: ФК СевлиевоСпартак (Плевен)

7 февруари: Етър (Велико Търново) – Спартак (Плевен)

