Бислимов: Противникът се възползва от нашите грешки

Спартак (Плевен) загуби с 2:3 домакинството си на Вихрен (Сандански) от последния за годината 19-ти кръг от Втора лига. Тимът имаше своите възможности да спечели поне точка, но му беше отменен гол в края на двубоя.

„Те имаха 2-3 положения през първото полувреме, мисля че удариха две греди. Ние имахме ситуации за гол през втората част. Получи се много здрав мач на тежък терен. Просто те се възползваха от наши грешки и затова загубихме мача. Иначе беше равностоен сблъсък, на приливи и отливи. За съжаление, загубихме. За пореден път ни вкарват много лесни голове.“, сподели наставникът на „синьо-белите“ Красимир Бислимов.

„Падна му играч на Вихрен върху крака още в началото и направихме една принудителна смяна. Има съмнение, че Дани Стоянов може да е разкъсал кръстни връзки. Дори вратарят ни пази контузен. Беше добре по време на тренировъчния процес, но като изрита една-две топки днес и усети силна болка. Това е лошото, че тази година ни съпътстват много нелепи контузии.“, добави още Бислимов.

Въпреки че имаше шанс да доиграе двубоя срещу 10 души, тимът на Спартак не успя да стигне поне до 14-ата си точка този сезон.

„Натиснахме ги и ни отмениха гол, който за мен е чист. Не разбрах на кого вдигнаха засада. Не искам да квалифицирам някого, но това е моето виждане.“, завърши старши треньорът на тима.

Пролетта за Спартак (Плевен) започва с гостуване на лидера Дунав (Русе).