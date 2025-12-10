Севлиево с трансферен удар! Клубът привлече капитана на Спартак (Плевен)

Севлиево осъщести трансферен удар само няколко дни след края на есенния полусезон във Втора лига. Клубът привлече капитана на Спартак (Плевен) Преслав Антонов, който се превръща в първото зимно попълнение на видимци.

"29-годишният Преслав Антонов е първото зимно попълнение на тима. През есенния дял нападателят вкара 5 гола и даде 1 асистенция за плевенчани във Втора лига.

Антонов е роден на 02.10.1996 г. Играе на позицията централен нападател, но може да действа и зад остриетата. Продукт на школата на Лудогорец (Разград), като в тийнейджърските си години играе под наем в Академик (Свищов) и Спартак (Плевен) а впоследствие носи екипите на Литекс (Ловеч), отново Спартак и ЦСКА 1948.

За дубъла на "червените" има 8 гола в 33 мача, а за първия състав записва 3 срещи в Първа лига. Общо в професионалния футбол има 175 мача с 37 попадения и 13 асистенции в тях.

Добре дошъл в Севлиево и много победи със синята фланелка, Преславе!", написаха от клуба.