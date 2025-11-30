ЦСКА II 1:0 Спартак (Плевен), гол на Ради Живков с глава

Дублиращият отбор на ЦСКА и Спартак (Плевен) играят при 1:0 в неделния мач от XVIII кръг на Втора лига. Срещата в Драгалевци започна в 14:30 часа.

ЦСКА II 1:0 Спартак (Плевен)



1:0 Радослав Живков (25)

Стартовите състави:

ЦСКА II: 1. Даниел Николов, 21. Александър Бучков, 88. Илиан Антонов, 91. Йоан Борносузов, 24. Абдула Кичуков, 3. Лъчезар Иванов, 10. Радослав Живков, 7. Марк-Емилио Папазов, 47. Алесандро Николов, 4. Симеон Чатов, 72. Иван Тасев.

Спартак (Плевен): 86. Илиян Илиев, 20. Пламен Спасов, 21. Петър Господинов, 19. Яни Пехливанов, 7. Монир Ал Бадарин, 6. Виктор Иванов, 16. Иван Иванов, 66. Слав Петков, 14. Ивелин Николаев, 10. Васил Шопов, 24. Преслав Антонов.