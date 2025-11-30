Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА II
  3. ЦСКА II 1:0 Спартак (Плевен), гол на Ради Живков с глава

ЦСКА II 1:0 Спартак (Плевен), гол на Ради Живков с глава

  • 30 ное 2025 | 14:33
  • 1362
  • 0
ЦСКА II 1:0 Спартак (Плевен), гол на Ради Живков с глава

Дублиращият отбор на ЦСКА и Спартак (Плевен) играят при 1:0 в неделния мач от XVIII кръг на Втора лига. Срещата в Драгалевци започна в 14:30 часа.

ЦСКА II 1:0 Спартак (Плевен)

1:0 Радослав Живков (25)

Стартовите състави:

ЦСКА II: 1. Даниел Николов, 21. Александър Бучков, 88. Илиан Антонов, 91. Йоан Борносузов, 24. Абдула Кичуков, 3. Лъчезар Иванов, 10. Радослав Живков, 7. Марк-Емилио Папазов, 47. Алесандро Николов, 4. Симеон Чатов, 72. Иван Тасев.

Спартак (Плевен): 86. Илиян Илиев, 20. Пламен Спасов, 21. Петър Господинов, 19. Яни Пехливанов, 7. Монир Ал Бадарин, 6. Виктор Иванов, 16. Иван Иванов, 66. Слав Петков, 14. Ивелин Николаев, 10. Васил Шопов, 24. Преслав Антонов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

  • 30 ное 2025 | 14:25
  • 12824
  • 60
ЦСКА III загуби от Кюстендил

ЦСКА III загуби от Кюстендил

  • 30 ное 2025 | 11:20
  • 1067
  • 1
Веласкес взе 20 футболисти за мача със Септември (София)

Веласкес взе 20 футболисти за мача със Септември (София)

  • 30 ное 2025 | 11:07
  • 1334
  • 0
Цветомир Найденов отчете: Направихме сефтето, дет’ се вика

Цветомир Найденов отчете: Направихме сефтето, дет’ се вика

  • 30 ное 2025 | 10:51
  • 3774
  • 8
Локо (Пд) с информация за феновете преди визитата на ЦСКА

Локо (Пд) с информация за феновете преди визитата на ЦСКА

  • 30 ное 2025 | 10:33
  • 1042
  • 0
Пирин (Разлог) и Рилецо с равенство

Пирин (Разлог) и Рилецо с равенство

  • 30 ное 2025 | 10:23
  • 1095
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

  • 30 ное 2025 | 14:58
  • 5708
  • 28
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

  • 30 ное 2025 | 15:18
  • 1023
  • 0
Кристъл Палас 1:2 Ман Юнайтед, Маунт осъществи пълен обрат

Кристъл Палас 1:2 Ман Юнайтед, Маунт осъществи пълен обрат

  • 30 ное 2025 | 13:59
  • 5474
  • 8
Съставите на Уест Хам и Ливърпул, Слот оставя Салах на пейката

Съставите на Уест Хам и Ливърпул, Слот оставя Салах на пейката

  • 30 ное 2025 | 15:20
  • 170
  • 0
Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

  • 30 ное 2025 | 14:25
  • 12824
  • 60
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 14771
  • 134