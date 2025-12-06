Вихрен надви Спартак (Плевен) в голово шоу

Вихрен спечели с 3:2 гостуването си на Спартак (Плевен) от 19-ия кръг на Втора лига. Точни за победителите бяха Даниел Пехливанов (24'), Методи Костов (55') и Лео Пимента (77'), докато за домакините Преслав Антонов се разписа на два пъти, съответно в 38-мата и 80-ата минута.

Санданчани завършиха срещата с 10 души на терена, след като Мартин Бачев видя червения цвят на картона в края на двубоя.

Успехът е втори пореден за отбора на Вихрен, който се доближи само на точка от третия в класирането Янтра (Габрово). Плевенчани остават на предпоследната позиция в подреждането.