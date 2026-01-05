Николай Грязин ще дебютира за Ланча с №22

Популярни
  • 5 яну 2026 | 20:42
Българският пилот Николай Грязин ще запише първия си старт като заводски пилот на Ланча в рали „Монте Карло“ този месец с №22. Пилотите в WRC2 нямат възможност да си избират номерата, като най-общо получават номера от 20 нагоре като по-напред са тези, които карат с пълна програма и се взима под внимание и класирането им през предишната година.

Другият пилот на Ланча Йоан Росел ще е с №21 и двамата с Грязин са сред фаворитите за първото място в WRC2 в ралито.

Техни съперници ще са Роберто Дапра (Шкода), новата звезда на М-Спорт Ромет Юргенсон (Форд), който обаче не е заявен в WRC2, новият лидер в програмата за развитие на млади пилоти на Тойота Юки Ямамото (Тойота), френският ас Ерик Камий (Шкода), Филип Мареш (Тойота), Лео Росел, по-малкият брат на Йоан (Ситроен), бившият европейски шампион Крис Инграм (Тойота) и др.

Снимки: Sportal.bg

