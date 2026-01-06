Хюндай се сбогува с Финландия, мести тестовата си база във Франция

Отборите в най-високия клас на Световния рали шампионат (WRC) - Rally1, са изправени пред строги ограничения за броя на тестовите дни, но правилникът предвижда едно съществено изключение. Всеки тим има право да провежда неограничени тестове на определена от него постоянна тестова площадка.

Тази зона се определя на годишна база. От 2022 година насам Хюндай разчиташе на Централна Финландия, като тестовата им база беше разположена в района на Ямся. Там отборът имаше възможност да се подготвя за ралита като тези във Финландия, Естония и Швеция, провеждайки същевременно и развойни тестове на своя Rally1 автомобил.

Според информация на RallyJournal.com обаче, в Хюндай са взели решение тимът да напусне Финландия. За сезон 2026 постоянната тестова база на корейския производител ще бъде преместена във Франция. От RallyJournal.com са потърсили официално потвърждение от Хюндай, но отборът все още не е коментирал темата.

През последните години макадамовите пътища около Ямся станаха изключително познати на пилотите на Хюндай. Последната тестова сесия на тима в Централна Финландия се проведе точно преди Коледа, като зад волана на Хюндай i20 N Rally1 седнаха Тиери Нювил, Адриен Фурмо и Есапека Лапи.

Решението на Хюндай може да се приеме за изненадващо, тъй като Финландия предоставя отлични условия за рали тестове. От логистична гледна точка обаче, страната не беше най-удобната дестинация за отбор, чиято централа се намира в Германия.

Дългогодишният съперник на Хюндай, Тойота също има тестова база във Финландия, което е напълно логично, предвид че базата на тима на Тойота се намира в Юваскила. Именно по примера на Тойота, преди четири години в Хюндай решиха да централизира тестовата си дейност във Финландия.

Въпреки че постоянната тестова зона на Хюндай вече ще бъде разположена значително по на юг, отборът все пак отново ще прави тестове в района на Ямся и през тази година в подготовка за кръговете от WRC в Швеция и Финландия. За тази година Хюндай разполага с общо 21 тестови дни извън своята постоянна база.

