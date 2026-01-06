Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хюндай се сбогува с Финландия, мести тестовата си база във Франция

Хюндай се сбогува с Финландия, мести тестовата си база във Франция

  • 6 яну 2026 | 16:41
  • 156
  • 0

Отборите в най-високия клас на Световния рали шампионат (WRC) - Rally1, са изправени пред строги ограничения за броя на тестовите дни, но правилникът предвижда едно съществено изключение. Всеки тим има право да провежда неограничени тестове на определена от него постоянна тестова площадка.

Тази зона се определя на годишна база. От 2022 година насам Хюндай разчиташе на Централна Финландия, като тестовата им база беше разположена в района на Ямся. Там отборът имаше възможност да се подготвя за ралита като тези във Финландия, Естония и Швеция, провеждайки същевременно и развойни тестове на своя Rally1 автомобил.

Тойота представи цветовете си за новия сезон в Световния рали шампионат
Тойота представи цветовете си за новия сезон в Световния рали шампионат

Според информация на RallyJournal.com обаче, в Хюндай са взели решение тимът да напусне Финландия. За сезон 2026 постоянната тестова база на корейския производител ще бъде преместена във Франция. От RallyJournal.com са потърсили официално потвърждение от Хюндай, но отборът все още не е коментирал темата.

През последните години макадамовите пътища около Ямся станаха изключително познати на пилотите на Хюндай. Последната тестова сесия на тима в Централна Финландия се проведе точно преди Коледа, като зад волана на Хюндай i20 N Rally1 седнаха Тиери Нювил, Адриен Фурмо и Есапека Лапи.

Николай Грязин ще дебютира за Ланча с №22
Николай Грязин ще дебютира за Ланча с №22

Решението на Хюндай може да се приеме за изненадващо, тъй като Финландия предоставя отлични условия за рали тестове. От логистична гледна точка обаче, страната не беше най-удобната дестинация за отбор, чиято централа се намира в Германия.

Дългогодишният съперник на Хюндай, Тойота също има тестова база във Финландия, което е напълно логично, предвид че базата на тима на Тойота се намира в Юваскила. Именно по примера на Тойота, преди четири години в Хюндай решиха да централизира тестовата си дейност във Финландия.

Ожие стартира с №1 за десета световна титла в рали „Монте Карло“
Ожие стартира с №1 за десета световна титла в рали „Монте Карло“

Въпреки че постоянната тестова зона на Хюндай вече ще бъде разположена значително по на юг, отборът все пак отново ще прави тестове в района на Ямся и през тази година в подготовка за кръговете от WRC в Швеция и Финландия. За тази година Хюндай разполага с общо 21 тестови дни извън своята постоянна база.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Влизането на Кадилак налага промяна в квалификационния формат във Формула 1

Влизането на Кадилак налага промяна в квалификационния формат във Формула 1

  • 6 яну 2026 | 12:50
  • 1875
  • 0
Всички по-важни дати до началото на сезона във Формула 1

Всички по-важни дати до началото на сезона във Формула 1

  • 6 яну 2026 | 12:29
  • 4008
  • 0
Дейвид Култард критикува начина на налагане на заповедите от бокса в Макларън

Дейвид Култард критикува начина на налагане на заповедите от бокса в Макларън

  • 6 яну 2026 | 11:43
  • 545
  • 0
Тойота представи цветовете си за новия сезон в Световния рали шампионат

Тойота представи цветовете си за новия сезон в Световния рали шампионат

  • 6 яну 2026 | 11:23
  • 612
  • 0
Очаква ни щур пазар на пилотите в MotoGP за сезон 2027

Очаква ни щур пазар на пилотите в MotoGP за сезон 2027

  • 6 яну 2026 | 10:49
  • 1137
  • 0
Ще продължи ли Хамилтън тенденцията, която видяхме в Макларън и Мерцедес?

Ще продължи ли Хамилтън тенденцията, която видяхме в Макларън и Мерцедес?

  • 6 яну 2026 | 10:24
  • 3307
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 10556
  • 27
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 12325
  • 57
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 15657
  • 28
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 26745
  • 13
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 11521
  • 10
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 23305
  • 19