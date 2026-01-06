Тойота представи цветовете си за новия сезон в Световния рали шампионат

Отборът на Тойота в Световния рали шампионат представи обновената си цветова схема, с която ще се състезава в хода на започващия по-късно този месец сезон 2026.

През тази година колите на японците ще бъдат оцветени в черно, бяла и червено и няма да са едноцветни, както бяха през последните години. Червеното ще се забелязва предимно по капака на двигателя и вратите, а бялото ще бъде на тавана. Останалата част от колата, включително капака на багажника, ще бъде оцветена в черното, което беше основният цвят на Тойота през последните години.

През сезон 2026 японският производител ще разчита на общо петима пилота – титулярите Елфин Еванс, Такамото Кацута, Оливър Солберг и Сами Паяри, както и на световния шампиона Себастиен Ожие, който ще кара с ограничена програма. Петимата ще застанат на старта на първото рали за сезона – „Монте Карло“, което ще се проведе между 22 и 25 януари.

През 2026 година Тойота ще защитава и титлата при производителите, която японците спечелиха за по доминантен начин за пети пореден път през сезон 2025. В него пилотите на японската марка спечели 12 победи в 14-те ралита.

Снимки: Toyota Gazoo Racing