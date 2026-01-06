Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Левски официално обяви продажбата на Цунами в турския втородивизионен Ъгдър. Още преди дни старши треньорът Хулио Веласкес разкри, че капитанът напуска “синия” клуб и ще заиграе в Турция. За Левски Цунами изигра 139 мача и отбеляза 8 гола във всички турнири. От началото на 2024 година той беше първи капитан на “сините”.

Ето какво пишат от Левски:

ПФК „Левски“ трансферира защитника Вендерсон Цунами в турския клуб „Ъгдър“.

Бразилският бранител се присъедини към „Левски“ на 23 ноември 2021 година и направи своя дебют със синята фланелка на 19 февруари 2022 година.

С екипа на „Левски“ записа 139 мача и отбеляза 8 гола във всички турнири. Носител е на Купата на България през 2022 година, а от началото на 2024 година бе капитан на отбора.

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Цунами за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, както и лични и професионални успехи.