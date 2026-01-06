Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 2086
  • 7

Левски официално обяви продажбата на Цунами в турския втородивизионен Ъгдър. Още преди дни старши треньорът Хулио Веласкес разкри, че капитанът напуска “синия” клуб и ще заиграе в Турция. За Левски Цунами изигра 139 мача и отбеляза 8 гола във всички турнири. От началото на 2024 година той беше първи капитан на “сините”.

Левски замина за Турция без нови играчи
Левски замина за Турция без нови играчи

Ето какво пишат от Левски:

ПФК „Левски“ трансферира защитника Вендерсон Цунами в турския клуб „Ъгдър“.

Бразилският бранител се присъедини към „Левски“ на 23 ноември 2021 година и направи своя дебют със синята фланелка на 19 февруари 2022 година.

С екипа на „Левски“ записа 139 мача и отбеляза 8 гола във всички турнири. Носител е на Купата на България през 2022 година, а от началото на 2024 година бе капитан на отбора.

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Цунами за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, както и лични и професионални успехи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ФК Ямбол си върна голмайстор, раздели се с крило

ФК Ямбол си върна голмайстор, раздели се с крило

  • 6 яну 2026 | 13:49
  • 801
  • 0
Юноши на "канарчетата" преклониха глава пред Христо Ботев

Юноши на "канарчетата" преклониха глава пред Христо Ботев

  • 6 яну 2026 | 13:47
  • 479
  • 0
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 7737
  • 33
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 11398
  • 17
Нов играч в Спартак (Пловдив)

Нов играч в Спартак (Пловдив)

  • 6 яну 2026 | 13:34
  • 536
  • 0
Локо (Пловдив) привлече бивш футболист на Ботев

Локо (Пловдив) привлече бивш футболист на Ботев

  • 6 яну 2026 | 12:56
  • 2260
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 7737
  • 33
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 11398
  • 17
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 23523
  • 11
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 9268
  • 10
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 17106
  • 12