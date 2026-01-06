Популярни
Ще продължи ли Хамилтън тенденцията, която видяхме в Макларън и Мерцедес?

  • 6 яну 2026 | 10:24
  • 1146
  • 0

Първият сезон на Люис Хамилтън като пилот на Ферари определено не отговори на големите очаквания, които имаше към този нов съюз, но историята показва, че тифозите могат да се надяват на много повече от британеца през 2026 година.

Ферари е третият отбор, за който седемкратния световен шампион се състезава от дебюта си във Формула 1 през 2007 година насам. А до момента той винаги е ставал световен шампион в своя втори сезон с даден тим – през 2008 с Макларън и през 2014 с Мерцедес.

Сезон 2026 има още една прилика със сезон 2014, а именно въвеждането на нови технически правила. Този път обаче те не засягат само задвижващите системи, както беше преди 12 години, но и шаситата и аеродинамиката.

Ферари ще търси километри, а не чиста скорост в Барселона
Ферари ще търси километри, а не чиста скорост в Барселона

Предстои да видим дали Хамилтън ще продължи с тенденцията да става шампион във втория си сезон с даден тим, или тя ще бъде нарушена. Една обаче е ясно, развоят на сезон 2026 ще бъде много важен за бъдещето на седемкратния световен шампион не само във Ферари, но и във Формула 1 като цяло.

Снимки: Gettyimages

