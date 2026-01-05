Достанич: Трябва ми опитен стопер! Борим се за Европа

Наставникът на Славия Ратко Достанич говори пред репортерите на стадиона на "белите" в столичния квартал "Овча купел". Сръбският специалист заяви, че надява българин да замени продадения на АЕК национал Мартин Георгиев.

"Честита нова година! Да сте здрави и весели! На 9 януари пътуваме за Анталия, прибираме се на 29 януари. Имаме мачове - на 17 играем със сръбски отбор, все още нямаме противник за 21 януари. На 25 имаме пак мач - срещу казахстански отбор. На 28 януари имаме още един мач в Турция, последната среща е с Марек на 31. За мен най-важното е да подготвим футболистите да са готови за игра 90 минути. Резултатите не са толкова важни, колкото физическото им състояние. Шампионатът е много важен за нас.

Политиката на клуба от над 20 години е да се дава шанс на младите футболисти, школата на Славия работи много добре. Загубихме Марто, който за мен има силен мачове, той го показа и в националния отбор на България. Това е голяма крачка за неговата кариера, но е и жалко, когато загубим такъв футболист. Същото е и за Соле - футболът е бизнес, щом не иска да подпише, продаваме го, но губим качествен футболист. Ако кажа, че имаме кой веднага да го замести, значи казвам глупост. Търсим решения, гледаме в школата.

Не е лесно да пуснеш дете на 17 години и да се борим за Европа, каквато ни е целта. Цял живот в кариерата ми съм давал шанс на младите. Мога ли да загубя пет мача и да продължа да водя Славия? Трябва баланс между опитните и младите, разбирате какво говоря. Със сигурност от юни ще има повече млади, но сега ми трябва опитен стопер. Къща се гради от основите, това е защитата във футбола. Всички искаме да имаме млади момчета, които да чувстват фланелката на Славия. Искаме да намерим за заместник български футболист за заместник на Мартин Георгиев, такава е политиката, а и за мен е по-добре", каза Ратко Достанич.

Снимки: Startphoto