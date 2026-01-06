Распадори отлетя за Саудитска Арабия вместо за Италия

Въпреки че ухажорите на Джакомо Распадори в Италия продължават да се увеличават, нападателят на Атлетико Мадрид няма да предприеме трансфер поне в следващите дни.

Това стана ясно, след като той отлетя с “дюшекчиите” за Саудитска Арабия, където тимът ще участва в минитурнира за Суперкупата на Испания. Полуфиналът с Реал Мадрид е в четвъртък, а финалът за трофея е предвиден за неделя. Междувременно, Распадори е силно желан от Рома, но интерес към него има и от страна на бившия му отбор Наполи, Лацио и Аталанта, както и от Галатасарай, съобщава Джанлука Ди Марцио. Италианският национал все още не може да се наложи в състава на Атлетико със своите едва 424 игрови минути в 15 мача, което подхранва слуховете за раздяла с него едва половин година след пристигането му в Мадрид.

Снимки: Gettyimages