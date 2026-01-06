Популярни
Очаквайте: Левски заминава на лагер в Турция, очакванията на Георги Костадинов за 2026
  2. Ботев (Пловдив)
Херо: Няма как да съм казал, че съдиите са по-корумпирани от политиците ни, онези са ШЛ

Наставникът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров даде интервю в началото на зимната подготовка на "канарчетата". Вчера футболистите на Херо се събраха за своята първа тренировка за 2026 г. Бургазлията говори по различни теми, свързани както с клуба от "Колежа", така и с реалностите в родния футбол.

"Не съм се усещал като страничен човек спрямо българския футбол. Денонощно футбол ми е в главата, гледане, разговори, коментари с приятели, футболисти, колеги. Няма как. Сега при нас ситуацията е динамична – играчи, които няма да ни свършат работа, искат да си изкарат договора, а ние пък търсим нови. Собственикът каза, че този сезон трябва да останем в лигата, и сега зимната селекция е трудна. Аз и Илиян Филипов сме два остри камъка? То е ясно, ако не мелим брашно, какво ще стане. Тръгва си работникът, а не работодателят.

Питах собственика не се ли притеснява, че съм свързан с Локомотив (Пловдив). Но той ми гарантира, че няма такива настроения. Четох, че е проведена анкета сред феновете на Ботев със седем-осем имена и аз съм с най-много гласове. Важно е първото отношение, ако не те приемат, няма смисъл да започваш. Минали са над 20 години, откакто бях треньор на Локо, това е едно младо поколение. В края на краищата съм работил коректно, винаги съм благодарил за отношението, най-вече на феновете. Дори да бъда обиждан или провокиран, няма да отговоря. Само респект и уважение. Дерменджиев, Иван Глухчев, Садъков, Коце Видолов, Мартин Камбуров са били от двете страни на барикадата. И смятам, че аз не трябва да се притеснявам. Сега ще гоня и защитавам интересите на Ботев. Преди много години казах, че единственият български клуб, в който няма да работя, е ЦСКА. И въпреки това Илия Павлов доста настояваше да водя ЦСКА, а аз отказах категорично.

Вижда се, че Георги Иванов се опитва да прави промени, особено това за чужденците. Но пък богатите отбори могат да си позволят да си платят. И пак става неравнопоставеност с бедните. А ако питат мен, от тези четирима човека българи аз бих наредил условие двама от тях да са под 21-годишни. За да може младите да имат стимул, говорим за това и следващото поколение, не за единични момчета. Не знам дали знаете за последното ми наказание. Бил съм казал, че съдиите ни са по-корумпирани от политиците. А аз това няма как да го кажа, защото не го мисля, тъй като политиците ни са Шампионска лига.

Когато направим добър отбор и силни игри, ще ги върнем тези хора. Когато видя "Колежа" да се пълни, вече мога да се откажа от футбола. Още имаме някакви забрани да правим трансфери, тези пари можехме в школа и селекция да се влагат", заяви Димитър Димитров пред "Тема Спорт".

