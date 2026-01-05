Ботев започна подготовка без нови играчи

Ботев Пловдив започна зимна подготовка в отлично настроение и без нови футболисти. "Канарчетата" стартираха с 27 футболисти, като единственият отсъстващ е Андрей Йорданов.

До момента клубът се раздели единствено с Емил Мартинов, който подсили тима на Хебър.

Липсват нови играчи, както и такива на проби. Заниманието беше изгледано от около 80 фенове на Ботев, а наставникът Димитър Димитров ще говори пред медиите преди заминаването на отбора за зимния лагер в Анталия.

Легендата Петър Зехтински също пристигна на базата в Коматево и феновете се снимаха с него.