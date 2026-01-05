Популярни
  Ботев (Пловдив)
  2. Ботев (Пловдив)
  Ботев започна подготовка без нови играчи

Ботев започна подготовка без нови играчи

  5 яну 2026 | 15:56
  • 1848
  • 1
Ботев започна подготовка без нови играчи

Ботев Пловдив започна зимна подготовка в отлично настроение и без нови футболисти. "Канарчетата" стартираха с 27 футболисти, като единственият отсъстващ е Андрей Йорданов.

До момента клубът се раздели единствено с Емил Мартинов, който подсили тима на Хебър.

Липсват нови играчи, както и такива на проби. Заниманието беше изгледано от около 80 фенове на Ботев, а наставникът Димитър Димитров ще говори пред медиите преди заминаването на отбора за зимния лагер в Анталия.

Легендата Петър Зехтински също пристигна на базата в Коматево и феновете се снимаха с него.

Александър Димитров: Много тъжен ден!

Трима таланти започнаха подготовка с Черно море

Беласица започна подготовка с доста нови футболисти

Ботев с важна информация за феновете си

Касабов за Димитър Пенев: Огромен човек, готов да помогне на всеки

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

