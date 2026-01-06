Бенковски стартира довечера

Бенковски (Исперих) започва подготовка за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Началото е тази вечер в 20:00 часа, 22-ма футболисти ще изведе треньора Николай Кънчев за първо занимание. В периода между 17-20 януари ще се проведе лагер в Турция. В хода му се предвиждат две приятелски срещи с местни отбори. На място ще се договарят съперниците. Бенковски ще играе контроли и в останалата част от процеса. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. На 14 февруари, тима от Исперих ще премери сили с Черноморец (Балчик) в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Седмица по-късно стартира пролетния полусезон на Североизточната Трета лига.

Програмата за контролите:

17-20 януари: лагер в Турция с два мача срещу местни отбори

31 януари: Бенковски (Исперих) – Фратрия II (Варна)

1 февруари: Бенковски (Исперих) – Рилци (Добрич)

7 февруари: Бенковски (Исперих) – Академик (Свищов)

14 февруари, купа АФЛ: Бенковски (Исперих) – Черноморец (Балчик)