Левски заминава на лагер в Турция, очакванията на Георги Костадинов за 2026
  Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
  3. Бенковски стартира довечера

  • 6 яну 2026 | 10:33
  • 199
  • 0

Бенковски (Исперих) започва подготовка за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Началото е тази вечер в 20:00 часа, 22-ма футболисти ще изведе треньора Николай Кънчев за първо занимание. В периода между 17-20 януари ще се проведе лагер в Турция. В хода му се предвиждат две приятелски срещи с местни отбори. На място ще се договарят съперниците. Бенковски ще играе контроли и в останалата част от процеса. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. На 14 февруари, тима от Исперих ще премери сили с Черноморец (Балчик) в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Седмица по-късно стартира пролетния полусезон на Североизточната Трета лига.

Програмата за контролите:

17-20 януари: лагер в Турция с два мача срещу местни отбори

31 януари: Бенковски (Исперих) – Фратрия II (Варна)

1 февруари: Бенковски (Исперих) – Рилци (Добрич)

7 февруари: Бенковски (Исперих) – Академик (Свищов)

14 февруари, купа АФЛ: Бенковски (Исперих) – Черноморец (Балчик)

