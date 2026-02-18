Популярни
Кметицата на Габрово се оттегли от Янтра

  • 18 фев 2026 | 19:14
  • 267
  • 1
Таня Христова, кметица на Габрово, се оттегли от поста председател на Управителния съвет на Янтра (Габрово), информираха "ковачите". Тя започна активна работа в клуба през 2019 година. До края на седмицата клубът ще обяви новия председател на Управителния съвет.

Ето какво написаха от Янтра:

"ОФК „Янтра“ (Габрово) изказва своята искрена благодарност към г-жа Таня Христова, която днес обяви оттеглянето си от поста председател на Управителния съвет на клуба.

През 2019 г. тя пое отговорността в ключов момент за футбола в Габрово и беше сред хората, които работиха за обединението, развитието и стабилността на клуба.

В този период „Янтра“ премина през редица предизвикателства, утвърди професионалния си облик, разви потенциала си и донесе много емоции на футболната ни общност. Клубът се наложи като пример за професионализъм и последователна работа в родния футбол. През изминалите седем години бяхме единственият български професионален клуб, който разчита изцяло на български футболисти, голяма част от които са габровци — част от визията, която тя отстояваше.

Благодарение на нейната целенасочена работа клубът разполага с нова спортна инфраструктура — обновен стадион, нови скамейки и осветление, а в близко бъдеще предстои и мащабен ремонт на стадион „Априлов“.

Благодарим за отдадеността, подкрепата и времето, вложени в каузата „Янтра“.

Пожелаваме ѝ здраве и успех!

До края на седмицата клубът ще обяви новия председател на Управителния съвет.

Ние продължаваме да работим с пълна отговорност за развитието на клуба и за това футболът да бъде кауза, която обединява".

