  1. Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
Бенковски (Исперих) привлече бивш национал и преговаря с още един

  • 23 дек 2025 | 21:18
  • 656
  • 0
Бившият национал Радослав Димитров ще играе през пролетния полусезон за третодивизионния Бенковски (Исперих), обяви старши треньорът на тима Николай Кънчев.

37-годишният Димитров, който е известен с прякора си Българския Меси, за последно игра за Спартак (Варна), а от тогава е свободен агент. Той вече е постигнал споразумение с ръководството на Бенковски и ще се яви на първата тренировка на тима за следващата година, която е насрочена на 6-и януари.

Роденият в Ловеч футболист играе като дясно крило или десен бек, но предстои разговор между него и треньора Николай Кънчев, за да се уточни къде ще бъде използван. Дългата му кариера включва девет сезона в Румъния, където е носил екипите на Ботошани, Университатя (Клуж), Университатя (Крайова) и Сепси преди изпадането на този тим във Втора лига.

В българското първенство играе пет сезона за Славия, в които записва 134 мача и вкарва два гола, а също така е представял отборите на Монтана, Левски, Локомотив (Пловдив), Спортист (Своге) и за последно Спартак (Варна).

Но селекцията в Исперих не се изчерпва с фланговия футболист, който има четири мача и един гол за националния тим на страната. Там очакват отговор и от друг бивш национал, който да подсили атаката, както и още един играч със сериозен стаж в Трета лига.

Бенковски (Исперих) планира и кратък петдневен лагер в Турция, който ще се проведе в района на Лозенград от 17-и януари. Там тимът ще изиграе две контролни срещи.

Първата зимна проверка ще премине под формата на двустранна игра с играчи на проби и футболисти от дублиращия тим на 12-ти януари, а след лагера в Турция са планирани проверки с Рилци (Добрич) и Фратрия II. Уговорена е проверка с бургаския Нефтохимик, но точната дата и мястото на провеждане предстои да бъдат уточнени.

На 14-и февруари Бенковски (Исперих) играе срещу Черноморец (Балчик) за Купата на Аматьорската лига, а седмица по-късно се подновява и първенството в Североизточната Трета лига.

„Вероятно ще се разделим с двама или трима играчи от есенния състав, а като входяща селекция сигурен е Радослав Димитров-Меси. Водим разговори с още двама футболисти с много добри визитки. Благодарни сме на президента Стефан Крачунов и на общината за условията, които ни предостяват за работа“, коментира още Николай Кънчев пред БТА.

Бенковски (Исперих) завърши през есента на 6-о място в 17-членната Североизточна Трета лига с 29 точки, като изостава на 12 от първите два състава Септември (Тервел) и Черноморец (Балчик). Но отборът има амбиции и в турнира за Купата на Аматьорската лига, където също ще играе с пълни сили.

