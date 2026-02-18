Капитанът на Спартак (Варна) защити клуба

Популярни
  18 фев 2026 | 19:19
Капитанът на Спартак Варна - Деян Лозев, излезе с обръщение в социалните мрежи към феновете на "соколите", след като стана ясно, че в офисите на клуба е имало посещение от Икономическа полиция. 

"Здравейте, спартаклии,

По повод днешните грозни сцени, разиграли се в нашия любим дом – стадион „Спартак“, в качеството си на капитан няма как да остана безучастен към този опит да се всее смут в клуба и сред привържениците в момент, в който цялото ръководство и отборът работят на максимум от своите възможности за стабилизиране и оздравяване на клуба – и на терена, и извън него!

Хората, стоящи зад тази нагласена ситуация, са ясни на всички ни. Ясни са мотивите и намеренията им. За жалост, отново ще останат свидетели на здравия колектив на Спартак – в съблекалнята и на трибуните, защото действията, откакто Спартак има ново ръководство, говорят много и клубът е много близо до изчистване на натрупаните дългове от старото ръководство!

Всички футболисти са с изплатени месечни възнаграждения! Всички футболисти получават премиите си редовно, когато отборът печели точки!

Така че на тези жалки опити за всяване на смут няма кой да им обърне внимание и продължаваме напред към ясната и единствена цел – оздравяването и стабилизирането на нашия любим отбор, на терена и извън него!", написа Лозев във Фейсбук. 

