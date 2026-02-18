Стефчо Автографа и други фенове приклещиха Роби Кийн във Варна

Популярни
  • 18 фев 2026 | 18:14
  • 441
  • 0
Делегацията на най-популярния унгарски клуб Ференцварош пристигна с чартърен полет от Будапеща във Варна около 17:30 часа за утрешния двубой от Лига Европа срещу Лудогорец. Въпреки изключително тежките зимни условия, няколко привърженици на британския футбол изчакаха с нетърпение старши треньора Роби Кийн и бившия играч на Ливърпул Наби Кейта. Наставникът на Ференцварош, някогашен съотборник на Димитър Бербатов в Тотнъм, се снима и раздаде автографи на феновете, сред които бе и култовият Стефчо Автографа, пристигнал специално от Пловдив.

Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг
Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

Всички футболисти на унгарския тим бяха в добро настроение и с готовност позираха за снимки. "Пожелайте ни успех. Благодаря ви много за посрещането", обърна се Роби Кийн към привържениците. След кратката фотосесия делегацията се качи в очакващия ги автобус пред входа на летището и потегли към Разград, където ще се проведе срещата.

Пламен Трендафилов

