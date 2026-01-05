Уилямс ще покаже цветовете си за сезон 2026 на 3 февруари

Уилямс стана десетият от единадесетте отбора във Формула 1, който потвърди датата за представянето си преди началото на сезон 2026.

Базираният в Гроув тим ще разкрие разцветката на своя автомобил за 2026 - FW48, на 3 февруари, като от отбора твърдят, че той ще има „поразителен външен вид“.

Деветкратните шампиони при конструкторите вече показаха специалната окраска, с която ще карат Алекс Албон и Карлос Сайнц по време на първите тестове на пистата „Каталуня“ в Барселона в края на месеца.

Най-новата разцветка ще краси болида през останалата част от кампанията, включително по време на двата официални предсезонни теста в Бахрейн.

Уилямс направи значителна крачка напред през миналата година, като завърши на пето място в класирането при конструкторите - доказателство, че проектът на шефа на тима Джеймс Ваулс за възстановяване на падналия гигант набира скорост.

Сайнц си осигури два подиума към края на кампанията и ако задвижващата система на Мерцедес е толкова силна, колкото се очаква, в Уилямс най-вероятно се готвят за още подиуми и по-сериозно присъствие в челото. Нещо подобно се случи при последната промяна на техническите правила за задвижващите системи през 2014, а сега в Гроув искат да постигнат нещо повече.

