Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Уилямс ще покаже цветовете си за сезон 2026 на 3 февруари

Уилямс ще покаже цветовете си за сезон 2026 на 3 февруари

  • 5 яну 2026 | 18:12
  • 426
  • 0

Уилямс стана десетият от единадесетте отбора във Формула 1, който потвърди датата за представянето си преди началото на сезон 2026.

Базираният в Гроув тим ще разкрие разцветката на своя автомобил за 2026 - FW48, на 3 февруари, като от отбора твърдят, че той ще има „поразителен външен вид“.

Перес: Да си съотборник на Верстапен в Ред Бул е най-лошата работа във Формула 1
Перес: Да си съотборник на Верстапен в Ред Бул е най-лошата работа във Формула 1

Деветкратните шампиони при конструкторите вече показаха специалната окраска, с която ще карат Алекс Албон и Карлос Сайнц по време на първите тестове на пистата „Каталуня“ в Барселона в края на месеца.

Най-новата разцветка ще краси болида през останалата част от кампанията, включително по време на двата официални предсезонни теста в Бахрейн.

Представянето на Мерцедес ще е на 22 януари
Представянето на Мерцедес ще е на 22 януари

Уилямс направи значителна крачка напред през миналата година, като завърши на пето място в класирането при конструкторите - доказателство, че проектът на шефа на тима Джеймс Ваулс за възстановяване на падналия гигант набира скорост.

Сайнц си осигури два подиума към края на кампанията и ако задвижващата система на Мерцедес е толкова силна, колкото се очаква, в Уилямс най-вероятно се готвят за още подиуми и по-сериозно присъствие в челото. Нещо подобно се случи при последната промяна на техническите правила за задвижващите системи през 2014, а сега в Гроув искат да постигнат нещо повече.

Алпин запали първия си болид с мотор на Мерцедес
Алпин запали първия си болид с мотор на Мерцедес
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Идва ли още един уникален модел на Ферари?

Идва ли още един уникален модел на Ферари?

  • 5 яну 2026 | 19:35
  • 334
  • 0
Отиде си легендарен картинг пилот

Отиде си легендарен картинг пилот

  • 5 яну 2026 | 18:58
  • 526
  • 0
Представянето на Мерцедес ще е на 22 януари

Представянето на Мерцедес ще е на 22 януари

  • 5 яну 2026 | 18:01
  • 520
  • 0
Перес: Да си съотборник на Верстапен в Ред Бул е най-лошата работа във Формула 1

Перес: Да си съотборник на Верстапен в Ред Бул е най-лошата работа във Формула 1

  • 5 яну 2026 | 15:54
  • 851
  • 0
Алпин запали първия си болид с мотор на Мерцедес

Алпин запали първия си болид с мотор на Мерцедес

  • 5 яну 2026 | 15:30
  • 577
  • 0
Ал-Атия: Да спечелим "Дакар"? Втората седмица ще е решаваща. Трябва да сме умни

Ал-Атия: Да спечелим "Дакар"? Втората седмица ще е решаваща. Трябва да сме умни

  • 5 яну 2026 | 15:08
  • 255
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

  • 5 яну 2026 | 18:50
  • 10916
  • 3
Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 29524
  • 18
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 30488
  • 37
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 39866
  • 58
Здрава битка в Самоков

Здрава битка в Самоков

  • 5 яну 2026 | 19:15
  • 4095
  • 2
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 44127
  • 60