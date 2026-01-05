Стоянов: Разговаряме с трима играчи, имаме сили за първото място

Иван Стоянов смята, че първото място в efbet Лига е постижима цел за ЦСКА 1948. Отборът замина с група от 22 футболисти за Белек, където ще проведе подготвителния си лагер. В първата си контрола на турска земя тимът ще се изправи срещу Гьозтепе на 10 януари, който е воден от Станимир Стоилов.

Пред БНТ старши треньорът на участника в родния елит отбеляза, че работата по селекцията не е приключила.

"Гледаме 2-3 играчи. В процес на разговори сме и се надяваме да се случат нещата.“

„Първото място в първенството е постижимо. Ние ще се борим до край. Имаме силите, отбора и играчите. От нас си зависи", лаконичен бе Стоянов.