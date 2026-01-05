Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Стоянов: Разговаряме с трима играчи, имаме сили за първото място

Стоянов: Разговаряме с трима играчи, имаме сили за първото място

  • 5 яну 2026 | 18:01
  • 325
  • 0
Стоянов: Разговаряме с трима играчи, имаме сили за първото място

Иван Стоянов смята, че първото място в efbet Лига е постижима цел за ЦСКА 1948. Отборът замина с група от 22 футболисти за Белек, където ще проведе подготвителния си лагер. В първата си контрола на турска земя тимът ще се изправи срещу Гьозтепе на 10 януари, който е воден от Станимир Стоилов.

Пред БНТ старши треньорът на участника в родния елит отбеляза, че работата по селекцията не е приключила.

"Гледаме 2-3 играчи. В процес на разговори сме и се надяваме да се случат нещата.“

„Първото място в първенството е постижимо. Ние ще се борим до край. Имаме силите, отбора и играчите. От нас си зависи", лаконичен бе Стоянов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Александър Димитров: Много тъжен ден!

Александър Димитров: Много тъжен ден!

  • 5 яну 2026 | 13:39
  • 812
  • 2
Трима таланти започнаха подготовка с Черно море

Трима таланти започнаха подготовка с Черно море

  • 5 яну 2026 | 13:33
  • 1193
  • 0
Беласица започна подготовка с доста нови футболисти

Беласица започна подготовка с доста нови футболисти

  • 5 яну 2026 | 13:25
  • 1394
  • 1
Ботев с важна информация за феновете си

Ботев с важна информация за феновете си

  • 5 яну 2026 | 13:19
  • 859
  • 1
Касабов за Димитър Пенев: Огромен човек, готов да помогне на всеки

Касабов за Димитър Пенев: Огромен човек, готов да помогне на всеки

  • 5 яну 2026 | 12:51
  • 891
  • 0
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 37260
  • 54
Виж всички

Водещи Новини

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 21579
  • 10
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 24357
  • 31
Страхотна новина за Ботев! ФИФА вдигна всички санкции

Страхотна новина за Ботев! ФИФА вдигна всички санкции

  • 5 яну 2026 | 16:53
  • 2908
  • 0
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 37260
  • 54
Очаквайте на живо: Голямо дерби в Самоков

Очаквайте на живо: Голямо дерби в Самоков

  • 5 яну 2026 | 18:15
  • 2628
  • 0
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 39731
  • 55