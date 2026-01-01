Популярни
  3. Найденов определи най-доброто БГ крило, Ради Кирилов бил четвърти или пети

Найденов определи най-доброто БГ крило, Ради Кирилов бил четвърти или пети

  • 1 яну 2026 | 13:52
  • 12721
  • 16

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи класация на водещите български крила. Бизнесменът стори това в една от дискусиите, които вървят на стената му във "Фейсбук". Според него Кирил Десподов е най-добрият роден флангови нападател.

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

"Десподов е топ играч. Най-доброто крило на България в момента - написа Цветомир Найденов, след което продължи. - Балов е човекът. Балов е талант, Десподов е доказан. Ради Кирилов е номер 4 или номер 5. Спас Делев е номер 2 или номер 3, в конкуренция с Георги Русев. Вдясно Деспода е цар".

