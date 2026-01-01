Популярни
  ЦСКА 1948
  2. ЦСКА 1948
  Испанци напират за бранител на ЦСКА 1948

  • 1 яну 2026 | 15:12
  • 1421
  • 0

Футболистът на ЦСКА 1948 Хуанми Карион може да се завърне в своята родина Испания и по-конкретно става въпрос за потенциален трансфер в Реал Мурсия, съобщава журналистът Анхел Гарсия от “ABC Deportes”. Според информацията на испанския журналист, Мурсия търси нов ляв бек и клубът се е спрял именно на възможността да привлече Карион.

Анхел Гарсия отбелязва, че 28-годишният футболист не играе достатъчно за ЦСКА 1948 и се нуждае от трансфер тази зима, за да си възвърне увереността.

„Реал Мурсия, клуб, който той познава много добре, би бил много добър вариант”, допълва Анхел Гарсия.

Карион има договор до 2028 година с ЦСКА 1948 и ако испанският клуб иска да привлече крайния бранител, ще трябва да плати трансферна сума.

