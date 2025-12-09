Септември си връща младежи национал

Отборът на Септември ще привлече в състава си халфа Красиан Колев, научи Sportal.bg. 21-годишният полузащитник започна сезона в Добруджа, но записа едва шест мача, като само един като титуляр.

Спартак (Варна) иска да си върне халф от Септември

От пролетния дял на шампионата младежкият национал ще се завърне в тима от София, след като оттам започна кариерата си, а в началото на 2023 година бе продаден на Ботев (Пловдив). Там обаче не успя да се наложи и последва наем в Хебър, а след това бе освободен, за да се присъедини към тима от Добрич.