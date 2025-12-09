Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Септември си връща младежи национал

Септември си връща младежи национал

  • 9 дек 2025 | 10:16
  • 824
  • 0

Отборът на Септември ще привлече в състава си халфа Красиан Колев, научи Sportal.bg. 21-годишният полузащитник започна сезона в Добруджа, но записа едва шест мача, като само един като титуляр.

Спартак (Варна) иска да си върне халф от Септември
Спартак (Варна) иска да си върне халф от Септември

От пролетния дял на шампионата младежкият национал ще се завърне в тима от София, след като оттам започна кариерата си, а в началото на 2023 година бе продаден на Ботев (Пловдив). Там обаче не успя да се наложи и последва наем в Хебър, а след това бе освободен, за да се присъедини към тима от Добрич.

