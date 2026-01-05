Кинтеро и Тойота доминираха във втория етап на "Дакар", Ал-Атия излезе начело в ралито

Пилотите на Тойота доминираха във втория етап на рали "Дакар 2026" и окупираха топ 5 в класирането за деня. Победата взе Сет Кинтеро, а зад него останаха Хенк Латеган, Язид Ал Раджи, Тоби Прайс и Жоао Ферейра. Начело обаче излезе Насър Ал-Атия, който води с едва 7 секунди пред младия американец.

Подобно на вчерашния ден, разликите и в днешния етап бяха минимални, особено за пилотите, борещи се за челните места. Кинтеро, който вчера завърши извън първите десет, днес изпревари съотборника си Ханк Латеган с 1.42 минути на финала. Минимална разлика с оглед на това, че днешният етап беше дълъг 400 километра и победителят го измина за почти 4 часа.

Двойна победа на КТМ във втория етап на рали "Дакар", Сандърс поведе

Саудитският принц Ал Раджи се реваншира частично след разочароващия първи етап, белязан от навигационни грешки и последвали наказания, като завърши на почти 2 минути зад младия американец, който управлява един от заводските автомобили Hilux. Ал Раджи и тази година защитава цветовете на отбора Overdrive, който отговаря за разработката на пикапа Hilux.

Денят се оказа паметен за заводския тим Тойота Gazoo Racing W2RC, тъй като Тоби Прайс успя да завърши на четвърто място, на 4 минути и половина зад Кинтеро. Бившият мотоциклетист направи много убедително каране, а зад него остана Жоао Ферейра, първият представител на отбора на Toyota от Южна Африка, който допълни Топ 5 с петия Hilux T1+.

Белгиец спечели първия етап на "Дакар" при автомобилистите

Първият автомобил, който не е Тойота в челото, се оказа Optimus MD, задвижван от 6,2-литров V8 двигател на Шевролет и пилотиран от Симон Витс. Французинът е изненадата на деня и дори си достави удоволствието да изпревари двете големи звезди в състезанието Себастиан Льоб и Насър Ал-Атия. Асовете на Дачия завършиха етапа съответно на седмо и осмо място, пред Михал Гочал, който също е с Toyota Hilux T1+, но е частен пилот. По-бавни днес бяха другите двама пилоти на Дачия Кристина Гутиерес и Лукаш Мораеш, които се наредиха в по-задните позиции на Топ 20.

Топ 10 се допълва, за разнообразие, от поредния GR Hilux – този на южноафриканеца Сауд Вариава. Пилотът на Toyota Gazoo Racing Южна Африка финишира със 7 минути и половина изоставане от съотборника си Кинтеро. Денят беше по-труден за победителя от вчерашния етап, Гийом Де Мевиус. Белгиецът, с навигатор Матийо Бомел, завърши 12-и на 8.20 минути, точно пред първия заводски Форд Raptor на Матиас Екстрьом. Другите два заводски Raptor-а, тези на Карлос Сайнц и Нани Рома, са съответно 16-и и 17-и, изпреварени от двата заводски Century CR7 T1+ на Брайън Барагванат и Матийо Серадори.

Шампионът Язид Ал Раджи обясни катастрофалния си старт в рали "Дакар"

След този етап генералното класиране се оглавява от Насър Ал-Атия, но разликите са нищожни. Кинтеро го следва само на 7 секунди, докато Де Мевиус остава в топ 3 с малко над 1 минута изоставане от катареца. Хенк Латеган се изкачва на четвърто място пред Себастиан Льоб, като първите петима са събрани в по-малко от 2 минути. Карлос Сайнц, друг от големите фаворити за титлата в "Дакар", се намира на десета позиция с над 6 минути и половина пасив спрямо вечния си съперник.

Канет се възползва от наказание на Бранч и спечели първия етап при мотоциклетистите

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages