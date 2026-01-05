Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шампионът Язид Ал Раджи обясни катастрофалния си старт в рали "Дакар"

Шампионът Язид Ал Раджи обясни катастрофалния си старт в рали "Дакар"

  • 5 яну 2026 | 12:56
  • 176
  • 0
Шампионът Язид Ал Раджи обясни катастрофалния си старт в рали "Дакар"

Малко след победата си в рали "Дакар" през 2025 година Язид Ал Раджи и навигаторът му Тимо Готшалк претърпяха тежка катастрофа и получиха контузии, които ги принудиха да пропуснат няколко кръга от Световния рали-рейд шампионат. Саудитският пилот и неговият германски щурман успяха да участват само в няколко подготвителни състезания в края на годината, преди да започнат защитата на титлата си този уикенд.

Ал Раджи показа добро темпо в пролога, като завърши на шесто място, но първият етап вчера, с който започна същинското състезание, не протече по план. Ал Раджи финишира едва 39-и в 305-километровата отсечка в Янбу, на западния бряг на Саудитска Арабия, като загуби почти 29 минути спрямо победителя Гийом де Мевиус (X-raid Mини).

Двойна победа на КТМ във втория етап на рали "Дакар", Сандърс поведе
Двойна победа на КТМ във втория етап на рали "Дакар", Сандърс поведе

Голяма част от това изоставане се дължи на 16-минутно наказание за пропускане на контролна точка и санкция за превишена скорост. Дори и без наказание обаче, пилотът на Overdrive Тойота загуби близо 13 минути спрямо Де Мевиус.

„В една сложна секция с много каньони избрахме грешния път, въпреки че Тимо имаше правилното усещане - обясни Ал Раджи. - Все пак решихме да опитаме. Благодарение на праха от другите състезатели успяхме да намерим правилния маршрут отново, но беше твърде късно. Не е идеалният старт на рали "Дакар" и голяма загуба на време.“

Това обаче не е бил единственият проблем, както обясни Готшалк след откриващия етап. Навигаторът потвърди, че двамата с Язид са спукали две гуми, още преди да сбъркат с навигацията.

Белгиец спечели първия етап на "Дакар" при автомобилистите
Белгиец спечели първия етап на "Дакар" при автомобилистите

„Въпреки че се върнахме на правилния маршрут доста бързо след грешката, за съжаление минахме чак на по-следващата контролна точка и затова получихме наказанието - пропуснахме една контрола. Не е добър старт, но пред нас има още много терен и със сигурност няма да се предадем. Ще се опитаме да наваксаме колкото се може повече през следващите 12 етапа", допълни навигаторът.

