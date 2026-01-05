Шампионът Язид Ал Раджи обясни катастрофалния си старт в рали "Дакар"

Малко след победата си в рали "Дакар" през 2025 година Язид Ал Раджи и навигаторът му Тимо Готшалк претърпяха тежка катастрофа и получиха контузии, които ги принудиха да пропуснат няколко кръга от Световния рали-рейд шампионат. Саудитският пилот и неговият германски щурман успяха да участват само в няколко подготвителни състезания в края на годината, преди да започнат защитата на титлата си този уикенд.

Ал Раджи показа добро темпо в пролога, като завърши на шесто място, но първият етап вчера, с който започна същинското състезание, не протече по план. Ал Раджи финишира едва 39-и в 305-километровата отсечка в Янбу, на западния бряг на Саудитска Арабия, като загуби почти 29 минути спрямо победителя Гийом де Мевиус (X-raid Mини).

Голяма част от това изоставане се дължи на 16-минутно наказание за пропускане на контролна точка и санкция за превишена скорост. Дори и без наказание обаче, пилотът на Overdrive Тойота загуби близо 13 минути спрямо Де Мевиус.

„В една сложна секция с много каньони избрахме грешния път, въпреки че Тимо имаше правилното усещане - обясни Ал Раджи. - Все пак решихме да опитаме. Благодарение на праха от другите състезатели успяхме да намерим правилния маршрут отново, но беше твърде късно. Не е идеалният старт на рали "Дакар" и голяма загуба на време.“

Това обаче не е бил единственият проблем, както обясни Готшалк след откриващия етап. Навигаторът потвърди, че двамата с Язид са спукали две гуми, още преди да сбъркат с навигацията.

„Въпреки че се върнахме на правилния маршрут доста бързо след грешката, за съжаление минахме чак на по-следващата контролна точка и затова получихме наказанието - пропуснахме една контрола. Не е добър старт, но пред нас има още много терен и със сигурност няма да се предадем. Ще се опитаме да наваксаме колкото се може повече през следващите 12 етапа", допълни навигаторът.