Белгиец спечели първия етап на "Дакар" при автомобилистите

  • 4 яну 2026 | 14:38
  • 388
  • 0
Белгиец спечели първия етап на "Дакар" при автомобилистите

Белгиецът Гийом де Мевиус (Х-Рейд) спечели първия същински етап от 48-ото издание на рали „Дакар“ при автомобилистите, постигайки своя трети етапен успех в най-голямото маратонско рали.

Де Мевиус измина състезателната дистанция от 305 километра около Янбу за 3:07:49 часа и изпревари с точно 40 секунди петкратният победител в рали „Дакар“ Насъл Ал-Атия (Дачия), а трети с пасив от 1:27 минути се нареди чехът Мартин Прокоп с частния автомобил на Форд. Матиас Екстрьом (М-Спорт), който беше най-бърз в пролога вчера, водеше до последната междинната контрола 90 километра преди финала, но след това изостана и остана четвърти.

Това коства първото място на шведа в генералното класиране, в което днешният победител Де Мевиус повежда с аванс от 40 секунди пред Ал-Атия. Трети отново е Прокоп, а Екстрьом се смъква до четвъртото място на 1:38 от лидера.

Днешният етап при автомобилистите мина без големи драми и инциденти, което е позволи запазването на сравнително малките разлики в челото на класирането. В него първите десетима са събрани в само 3:01 минути преди утрешния втори етап. Той ще бъде с обща дължина от 404 километра, от които 300 ще бъдат за време, и ще отведе бивака от Янбу в Алула.

Снимки: Imago

