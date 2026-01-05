Двойна победа на КТМ във втория етап на рали "Дакар", Сандърс поведе

Даниъл Сандърс и Едгар Канет донесоха двойна победа на КТМ във втория етап на рали "Дакар 2026" при мотоциклетистите, въпреки че те стартираха първи и отваряха пътя за съперниците си. Двамата представители на австрийския производител работиха в екип, като австралиецът настигна младия испанец само след няколко километра. След това двамата продължиха рамо до рамо и умело се възползваха от времевите бонуси, които се дават на тези, които отварят трасето за останалите състезатели.

Най-бърз в днешните 400 километра между Янбу и Ал Ула беше Рики Брабек с Хонда. Бонусите обаче донесоха на Сандърс първата етапна победа в тазгодишното издание. Шампионът за миналата година се възползва от цели 4.29 минути, което свали времето му в специалния етап до 4:13.37 часа.

After winning the prologue and first stage, Edgar Canet opens the stage this morning on the way to AlUla ✊#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/YxoTwpDQ6D — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2026

Канет се възползва от наказание на Бранч и спечели първия етап при мотоциклетистите

Бонусите, натрупани от Канет, бяха дори повече – 5.50 минути. Въпреки това, в крайното класиране за етапа той остана на 1.35 минути зад Сандърс, който по този начин му отне и лидерството в генералното класиране и вече води с 30 секунди. Обратната страна на медала обаче е, че двамата пилоти на австрийската марка ще трябва отново да отварят трасето и утре, когато по пръстена около Ал Ула ще се проведе първата част от маратонския етап с дължина 417 състезателни километра.

Днес Брабек трябваше да се задоволи с третото място за деня, на 1.46 минути от победителя. Това представяне го оставя на същата позиция и в генералното класиране, където изоставането му е 2.18 минути. Интересно е, че в класирането за етапа американецът оглавява каре от пилоти на Хонда: след него се нареждат сънародникът му Скайлър Хаус, испанецът Тоша Шарейна и голямата изненада Мартим Вентура.

Ruy Barbosa flying over the stone tracks of Stage 2️⃣ 🔝 🏍 #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/tkR8ZIGjo4 — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2026

Португалецът Вентура, който участва за първи път в рали "Дакар", поддържаше темпото на заводските пилоти на японската марка и завърши с изоставане от едва 3.53 минути. Това представяне му позволи да спечели в клас Rally2, като записа първата си победа за сметка на Майкъл Дохърти, който днес беше по-бавен с малко под две минути и завърши осми в общото класиране за етапа. Сега в генералното класиране ги делят едва 19 секунди.

Втори труден ден за Рос Бранч - след разочарованието от вчерашното наказание, което му коства етапната победа, асът на Hero не беше особено щастлив със седмото си време, на 3.56 минути от лидера. В генералното класиране обаче той е пети, само на 7.46 минути, като пред него е и Шарейна с Хонда, който е на 4.41 минути от върха.

Денят беше труден за опитните Лусиано Бенавидес (на 7.11 минути), Адриен ван Беверен (+8.58) и Начо Корнехо (+9.49). Всички те се наредиха в дъното на 10 или близо до него, но с изоставания, които започнаха да стават по-значителни. В генералното класиране те вече са на повече от десет минути от лидера. Това е разлика, която може да бъде наваксана в рали като "Дакар", но започва да става сериозна предвид последните издания в Саудитска Арабия, които често се решаваха с разлика от секунди, а не от минути.

Белгиец спечели първия етап на "Дакар" при автомобилистите

Следвай ни:

Снимки: Imago