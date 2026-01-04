Канет се възползва от наказание на Бранч и спечели първия етап при мотоциклетистите

След като беше най-бърз във вчерашния пролог преди старта на същинската порция от тазгодишното рали „Дакар“, днес Едгар Канет спечели и първия етап на надпреварата, който включваше 305 състезателни километра около Янбу.

Испанецът не беше най-бързия пилот днес, но се възползва от 6-минутното наказание на Рос Бранч, за да спечели етапа. Ботсванецът беше санкциониран заради прекалено висока скорост в преходния участък от днешния етап.

💫 STAR BOY

🥇 Edgar Canet wins the prologue and the stage 1



👆He’s the youngest stage winner in @dakar history in the Bikes category.#W2RC #FIM #Dakar2026 pic.twitter.com/ey1NA6hZnX — World Rally-Raid Championship 🚗 🏍 (@OfficialW2RC) January 4, 2026

Така с време от 3:16:11 часа Канет грабна етапната победа с аванс от 1:02 минути пред неговия съотборник в заводския тим на КТМ и миналогодишен победител в рали „Дакар“ Дениъл Сандърс от Австралия. Тройката с пасив от 1:32 оформи американският пилот на Хонда Рики Брабек, а след наказанието си състезаващият се за Херо Бранч зае седмото място в етапа с изоставане от 4:39.

В генералното класиране Канет води с 1:05 пред Сандърс, а трети отново е Брабек, който изостава с 1:37 от водача. Днес Канет стана първият представител на Испания, който води в рали „Дакар“ при мотоциклетистите в края на два последователни състезателни дена от великия Марк Кома, който за последно го стори в Южна Америка през 2015 година.

48-ото издание на рали „Дакар“ продължава утре с втория етап, който ще бъде с обща дължина от 404 километра и ще отведе бивака от Янбу до Алула. От тези 404 километра, 300 ще бъдат за време, а останалите 104 преходни.

Снимки: Red Bull Content Pool