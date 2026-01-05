Популярни
Щайнер: Ще чуваме още изявления от доктор Марко в бъдеще

  • 5 яну 2026 | 13:31
Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер е убеден, че доктор Хелмут Марко ще продължи да бъде в центъра на вниманието въпреки факта, че вече официално напусна Ред Бул.

Малко след края на шампионата, в който Макс Верстапен загуби титлата от Ландо Норис само с две точки, австрийският съветник сложи край на дългото си и знаменито партньорство с Ред Бул. По-късно Хелмут Марко потвърди, че решението да се оттегли е било негово, като по този начин опроверга първоначалните спекулации, че е бил принуден да напусне.

В интервю за Krone Zeitung бившият шеф на Хаас призна, че е изненадан от момента на раздялата, но подчерта, че не се съмнява, че ще продължим да чуваме за Марко и в бъдеще.

„Мисля, че това е просто процес, който отнема малко време. В Ред Бул отдавна се усещаше напрежение, вероятно дори повече, отколкото мнозина предполагаха. А що се отнася до доктор Марко, вярвам, че той се оттегли главно заради възрастта си. Не очаквах отново да направи такова избухване – но това осигурява добро забавление, нали? - обясни Щайнер. - Бях изненадан от момента. Очаквах да изчака до края на следващия сезон, преди да обяви оттеглянето си. Но той вече не е най-младият и постоянните пътувания, които изисква Формула 1, неизбежно оказват своето влияние с времето. Въпреки това съм сигурен, че ще чуем още едно-две изявления от доктора в бъдеще – няма нужда да се притесняваме за това.“

Снимки: Gettyimages

