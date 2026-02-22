Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 3176
  • 17

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от победата на тима му с 3:1 над ЦСКА 1948 като гост. Испанецът е на мнение, че успехът е дошъл заслужено, като реакцията на играчите му е била отлична след допуснатия гол в полза на домакините.

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица
Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

“Направихме добър мач. Определено бяхме доминиращият отбор. Изключително присъствие в противниковата половина. Създадохме доста положения, които можехме да отбележим, но във фаза защита не стояхме толкова добре и пример за това е голът. През втората част подобрихме и разстоянията между играчите ни. С топката успяхме да създадем преимущество в предни позиции. Считам, че победата е напълно заслужена. Високо оценявам емоционалното равновесие, което показа отборът. Играехме без да прибързваме. Много съм горд отново от моите футболисти. Получихме гол и успяхме да отговорим по много добър начин. Ясно е, че когато успееш да изравниш преди почивката много помага”, каза Веласкес.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 136187
  • 621
Излезе версия кой е рекетирал Вальо Михов

Излезе версия кой е рекетирал Вальо Михов

  • 22 фев 2026 | 15:23
  • 28919
  • 25
Няма го Салидо, няма ги и головете! Берое и Арда се занулиха в Стара Загора

Няма го Салидо, няма ги и головете! Берое и Арда се занулиха в Стара Загора

  • 22 фев 2026 | 15:20
  • 22198
  • 16
Кметът на Враца: Искате ли да има футбол? 190 души, това не е лицето на Враца

Кметът на Враца: Искате ли да има футбол? 190 души, това не е лицето на Враца

  • 22 фев 2026 | 15:16
  • 16118
  • 30
Найденов обяви със снимка: "Ла Бонбонера" е готова

Найденов обяви със снимка: "Ла Бонбонера" е готова

  • 22 фев 2026 | 14:45
  • 6043
  • 12
Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

  • 22 фев 2026 | 14:39
  • 517
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 136187
  • 621
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 29671
  • 38
Тотнъм 1:2 Арсенал, гол на Гьокереш в началото на втората част

Тотнъм 1:2 Арсенал, гол на Гьокереш в началото на втората част

  • 22 фев 2026 | 19:22
  • 9056
  • 11
САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

  • 22 фев 2026 | 17:33
  • 24029
  • 36
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 14179
  • 38