Веласкес: Напълно заслужено победихме

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от победата на тима му с 3:1 над ЦСКА 1948 като гост. Испанецът е на мнение, че успехът е дошъл заслужено, като реакцията на играчите му е била отлична след допуснатия гол в полза на домакините.

“Направихме добър мач. Определено бяхме доминиращият отбор. Изключително присъствие в противниковата половина. Създадохме доста положения, които можехме да отбележим, но във фаза защита не стояхме толкова добре и пример за това е голът. През втората част подобрихме и разстоянията между играчите ни. С топката успяхме да създадем преимущество в предни позиции. Считам, че победата е напълно заслужена. Високо оценявам емоционалното равновесие, което показа отборът. Играехме без да прибързваме. Много съм горд отново от моите футболисти. Получихме гол и успяхме да отговорим по много добър начин. Ясно е, че когато успееш да изравниш преди почивката много помага”, каза Веласкес.