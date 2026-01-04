Какво ще очакват в Ред Бул от Исак Хаджар през 2026 година?

След само една година в отбора на Рейсинг Булс Исак Хаджар си заслужи промоцията в основния тим на Ред Бул, за който той ще дебютира в началото на сезон 2026 във Формула 1.

Французинът ще има изключително тежката задача да бъде съотборник на четирикратния световен шампион Макс Верстапен, който практически от началото на своята кариера засенчва своите съекипници. Това се случи и с Юки Цунода, който партнира на Верстапен през по-голямата част от сезон 2025, но успя да спечели само 30 точки като пилот на Ред Бул, което напълно обяснява решението на Биковете да сменят японеца за старта на новата ера във Формула 1.

Но какво точно ще очакват в Ред Бул от новото си попълнение Хаджар в хода на предстоящия сезон? Отговорът на този въпрос дава ръководителят на Биковете Лоран Мекис, който говори пред официалния сайт на Формула 1.

„Исак имаше невероятен първи сезон. Няма съмнения от гледна точка стартовата точка, откъде той стартира през януари, че тя беше впечатляваща. Освен това ние вярваме много не само в суровия талант, но и в способността на пилотите да се развиват. Виждали сме толкова много шампиони да се развиват през годините, което им позволява да правят неща в колата, които само няколко състезания по-рано не са могли да правят. Видяхме това и с Исак през 2025 година. Видяхме как той правеше неща, които само три състезания по-рано бяха невъзможни за него.



„От гледна точка очакванията, ние ще очакваме той да продължи по този път, не виждаме това като точка на приземяване. Ние я приемаме като стартова точка за продължение на неговото развитие, за да може той да продължи да ние впечатлява и изненадва. Ще очакваме това във втората му година, както и в третата и четвъртата. Така че това е едно малко пътешествие за всички нас“, обясни Мекис.

Снимки: Gettyimages