Арвид Линдблад преди дебюта си във Формула 1: Свикнал съм да бъда хвърлян в дълбокото

  • 4 яну 2026 | 15:34
  • 200
  • 0

Арвид Линдблад ще бъде единственият новобранец във Формула 1 през 2026 година, а освен това британецът ще бъде и най-младия състезател на стартовата решетка.

Роденият през 2007 година пилот стигна до Формула 1 през програмата на Ред Бул и съответно ще се състезава за екипа на Рейсинг Булс. За него достигането до Формула 1 беше сравнително бързо, тъй като той започна да се състезава с едноместни болиди едва през 2022 година и практически прекарва по само един сезон във всяко ниво преди да продължи към следващото.

Ред Бул се раздели с общо четирима пилоти от младежката си програма
Ред Бул се раздели с общо четирима пилоти от младежката си програма

„Минах през нивата сравнително бързо. Реално прекарах по само една година във всяка категория, така че съм свикнал да бъде хвърлян в дълбокото. Със сигурност това ще ми помогне с адаптацията във Формула 1, защото съм свикнал да съм в тази ситуация.

„Но от друга страна аз все още не съм бил във Формула 1, така че не знам какво точно ме очаква. Ще трябва да работя здраво, защото тази стъпка е по-голяма от всяка друга до сега“, заяви Линдблад в специално интервю за официалния сайт на Формула 1.

Снимки: Gettyimages

