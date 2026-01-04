Гасли е оптимист преди началото на новата ера в Алпин

Водещият пилот на Алпин Пиер Гасли заяви, че е настроен оптимистично за предстоящата нова ера във френския тим, който вече ще използва задвижващите системи на Мерцедес.

Още в края на 2024 година от Рено обявиха, че не са доволни с прогреса и разходите около разработката на собствената си задвижваща система за новите правила във Формула 1 и поради тази причина взеха решението да закрият програмата си за двигатели. Това реално превръща Алпин от заводски в клиентски отбор, но всеобщото мнение е, че този хода дава по-голям шанс за успех на базирания в Енстоун екип. А Гасли е оптимист, че тимът ще отбележи напредък, след като завърши на последното място при конструкторите през 2025 година.

It's all in the details. pic.twitter.com/8P1MSCt4GW — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 3, 2026

„Имаме да свършим много работа през зимата. Трябва да кажа, че от моя страна, аз съм оптимист за колата, която подготвяме. От гледна точка шасито и двигателя аз смятам, че всичко изглежда добре. Постигаме всички си цели. Така че, вълнувам се за сезон 2026“, заяви Гасли.

Снимки: Gettyimages