Гасли е оптимист преди началото на новата ера в Алпин

Водещият пилот на Алпин Пиер Гасли заяви, че е настроен оптимистично за предстоящата нова ера във френския тим, който вече ще използва задвижващите системи на Мерцедес.
Още в края на 2024 година от Рено обявиха, че не са доволни с прогреса и разходите около разработката на собствената си задвижваща система за новите правила във Формула 1 и поради тази причина взеха решението да закрият програмата си за двигатели. Това реално превръща Алпин от заводски в клиентски отбор, но всеобщото мнение е, че този хода дава по-голям шанс за успех на базирания в Енстоун екип. А Гасли е оптимист, че тимът ще отбележи напредък, след като завърши на последното място при конструкторите през 2025 година.
„Имаме да свършим много работа през зимата. Трябва да кажа, че от моя страна, аз съм оптимист за колата, която подготвяме. От гледна точка шасито и двигателя аз смятам, че всичко изглежда добре. Постигаме всички си цели. Така че, вълнувам се за сезон 2026“, заяви Гасли.
Снимки: Gettyimages