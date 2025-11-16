Дубълът на Локомотив (Пловдив) победи Родопа

Локомотив II (Пловдив) надви гостуващия му Родопа (Смолян) с 2:1. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Добро начало за гостите. Играещият им треньор Теодор Стефанов изпълни фаул, близо до тъчлинията и топката влезе директно в мрежата, само 4 минути след първия съдийски сигнал. Половин час по-късно, Даниел Маджаров центрира и Кристиян Ташков изравни с глава. Александър Александров донесе радостта за пловдивчани с попадението си, четвърт час след почивката. В 78-ата минута Ташков извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон, а Локо доигра оставащото време с намален състав.