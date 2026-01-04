Шампионът Наполи ще опита да си връща първото място с гостуване на Лацио

Лацио и Наполи ще се изправят един срещу друг в мач от италианската Серия А на 4 януари 2026 г. Срещата ще започне в 13:30 часа на стадион "Олимпико" в Рим. Двубоят ще бъде ръководен от италианския съдия Давиде Маса. Това е първи мач за двата отбора през новата 2026 година и се очаква да привлече голям интерес от страна на феновете.

Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

Наполи се намира в отлична позиция в класирането, заемайки третото място с 34 точки от 16 изиграни мача. Неаполитанците имат впечатляваща голова разлика с 24 отбелязани и 13 допуснати гола. От друга страна, Лацио се намира на девета позиция с 24 точки от 17 мача, като "орлите" са отбелязали 18 гола и са допуснали 12. Разликата от 10 точки между двата отбора показва сериозното предимство на гостите в този момент от сезона. Победа за Наполи би затвърдила позициите им в челото на класирането, докато успех за Лацио би им дал възможност да се доближат до зоната на европейските турнири.

Гол в последната секунда лиши Лацио от победа срещу Удинезе

Лацио показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи и три равенства. "Бианкочелестите" завършиха наравно с Удинезе (1:1) на 27 декември 2025 г., а преди това не успяха да победят и Кремонезе (0:0) на 20 декември. Римляните постигнаха важна победа като гост срещу Парма (0:1) на 13 декември, а преди това завършиха наравно с Болоня (1:1) на 7 декември.

В Наполи могат да имат сериозен проблем дни след спечелването на Суперкупата, в Лацио могат да си отдъхнат

В турнира за Купата на Италия, Лацио победи Милан с 1:0 на 4 декември. Наполи, от своя страна, демонстрира отлична форма с три победи и две загуби в последните си пет мача. Неаполитанците победиха Кремонезе като гост с 0:2 на 28 декември и спечелиха два последователни мача от Суперкупата на Италия – срещу Болоня (2:0) на 22 декември и срещу Милан (2:0) на 18 декември. Преди това обаче претърпяха загуби от Удинезе (1:0) в Серия А на 14 декември и от Бенфика (2:0) в Шампионската лига на 10 декември.

В последните пет срещи между двата отбора, Лацио има предимство с три победи, едно равенство и една загуба. Последният им двубой се състоя на 15 февруари 2025 г. в Серия А и завърши наравно 2:2 на "Олимпико". Преди това, на 8 декември 2024 г., Лацио победи Наполи като гост с 0:1 в мач от Серия А. Само три дни по-рано, на 5 декември 2024 г., "орлите" надделяха над неаполитанците с 3:1 в мач от Купата на Италия. На 28 януари 2024 г. двата отбора не успяха да си отбележат голове и завършиха 0:0 в Рим, а на 2 септември 2023 г. Лацио постигна победа с 1:2 като гост. Историята на последните срещи показва, че римският отбор често създава проблеми на Наполи, независимо от моментната форма на двата тима.

Тома Башич се очертава като ключов играч за Лацио в предстоящия мач. Хърватският полузащитник, който ще започне като титуляр в средата на терена, показва стабилна форма през последните седмици. Неговата способност да контролира темпото на играта и да разпределя топката ще бъде от решаващо значение за домакините. Башич е особено ефективен в двубоите срещу Наполи, като в миналите срещи често е бил сред най-добрите на терена. За Наполи, Расмус Хьойлунд се очертава като основната заплаха в нападение. Младият датски нападател, който ще води атаката на гостите, демонстрира впечатляваща голова форма през последните мачове. Неговата скорост, физическа мощ и завършващ удар го правят изключително опасен за защитата на Лацио. В отсъствието на контузения Ромелу Лукаку, Хьойлунд носи основната тежест в нападението на неаполитанците и ще бъде ключов фактор за евентуален успех на гостите.