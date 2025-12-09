Локомотив (ГО) получи 5000 лева глоба заради Кокала

Дисциплинарната комисия към БФС наказа тежко Локомотив (Горна Оряховица) след последния кръг във Втора лига. В него “железничарите” отстъпиха с 0:1 на Дунав у дома. Отборът отнася общо 7150 лева глоба, като 5000 от тях са защото техническият директор на клуба Емил Велев е обиждал длъжностни лица. Това не е първа глоба на Локомотив заради Кокала, като преди месец той отново имаше разправии с длъжностни лица и получи глоба от 2500 лева.

Локомотив трябва да заплати и 1000 лева заради домакина си Васил Василев. Той е бутнал длъжностно лице и има забрана за изпълняване на функциите си в следващите 5 мача.

Ето всички наказания на Локо (ГО):

За получен червен картон за бутане на длъжностно лице, на основание чл.34, ал.1, т.5, т. 8, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Васил Георгиев Василев – домакин на ОФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица със забрана за изпълняване на функции за 5 срещи и глоба в размер на 1000 лева

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обиди към длъжностни лица на футболната среща от Емил Велев – Спортно-технически директор на ОФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 и във връзка с чл.36, ал.1, т.1, б. Б от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 5000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 500 лева.