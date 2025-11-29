Вихрен разкова Локомотив (ГО)

Вихрен разби с 6:0 Локомотив (Горна Оряховица) в среща от XVIII кръг на Втора лига. Това бе последното домакинство за годината за отбора от Сандански и най-убедителнатa победа за сезона. Въпреки силните дъждове през седмицата, теренът в Сандански беше в отлично състояние.

Домакините нанесоха своя удар през първото полувреме, когато вкараха цели четири гола. Бранителят Александър Башлиев вкара първото попадение след добавка отблизо. Последваха два гола на звездата на домакините Лео Пимента, дебютно попадение на Кристиян Величков с екипа на "еделвайсите" и два гола на капитана Методи Костов.

"Еделвайсите" направиха още куп пропуски пред вратата на съперника си, а наставникът на Вихрен Борислав Кьосев пусна в игра още в началото на второто полувреме младите Даниел Манолев и Александър Тренков. Гостите през втората част имаха един удар в гредата. В последната си среща за сезона Вихрен ще гостува след седмица на Спартак (Плевен).