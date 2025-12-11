Локо (Горна Оряховица) започва зимна подготовка на 5 януари, ще има пет контроли

Футболистите на Локомотив (Горна Оряховица) бяха пуснати в едномесечна почивка след последния мач срещу Дунав, като отборът ще се събере за първа зимна тренировка на 5 януари, информираха от клуба от Втора лига.

"Отборът ще проведе зимната подготовка в домашни условия. Предвидени са пет контролни срещи. В тях ще се изправим срещу отборите на Розова долина, Лудогорец II, Черно море, Севлиево и Янтра (Габрово).

Според метеорологичните условия ще се преценява мястото за провеждането им. Локомотив ще зимува на шесто място във Втора лига. В изиграните 18 срещи записахме 6 победи, 6 загуби и 6 равенства", написаха от "железничарския" клуб на страницата си.