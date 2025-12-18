Ивайло Петков: Търсим път към Европа

Спортният директор на Арда Ивайло Петков заяви, че отборът търси път към евротурнирите, без значение дали това ще стане през първенството или Купата на България. Тегленият по-рано днес жребий отреди кърджалийци да се изправят срещу Ботев (Враца) на четвъртфинал.

"Късмет е много силно казано. Имаме уважение към всички отбори, които са продължили. Излизаме срещу един доста сериозен отбор на Ботев (Враца). Ние търсим път към Европа. Дали ще бъде през Купа или през първенство - фокусирани сме върху двата турнира, играем на 100% и каквото се получи.

Тази година е доста интересно първенството - при две загуби отиваш в зоната на изпадащите, а с две победи - в зоната за евротурнирите. Надявам се да бъдем още по-силни през следващата година.

Отборът на Арда изпраща най-добрата година в историята си. Победихме ЦСКА и Лудогорец. Стигнахме плейоф в Европа и бяхме на един мач да продължим към групите. Оценката ми е положителна.

Треньорите трябва да имат подкрепа от ръководството. Всеки едни клуб има такива спадове и не трябва да се взимат решения на база лоши резултати. Ивелин Попов е доказан футболист, който със своето идване и със своя опит може да помогне на отбора да не изпада в такива катаклизми.

Засега търсим само централен нападател. Причината е контузията на Георги Николов, който скъса кръстна връзка и може би няма да го има 6 месеца. Надявам се да са само 6 месеца. Това е единствената позиция, която търсим на този етап.

Ако продадем някой играч, тогава ще търсим друг на неговата позиция. Според мен двата отбора, които ще се борят за титлата, са Лудогорец и Левски.", сподели Петков.