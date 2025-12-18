Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Ивайло Петков: Търсим път към Европа

Ивайло Петков: Търсим път към Европа

  • 18 дек 2025 | 12:19
  • 245
  • 0

Спортният директор на Арда Ивайло Петков заяви, че отборът търси път към евротурнирите, без значение дали това ще стане през първенството или Купата на България. Тегленият по-рано днес жребий отреди кърджалийци да се изправят срещу Ботев (Враца) на четвъртфинал.

"Късмет е много силно казано. Имаме уважение към всички отбори, които са продължили. Излизаме срещу един доста сериозен отбор на Ботев (Враца). Ние търсим път към Европа. Дали ще бъде през Купа или през първенство - фокусирани сме върху двата турнира, играем на 100% и каквото се получи.

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Тази година е доста интересно първенството - при две загуби отиваш в зоната на изпадащите, а с две победи - в зоната за евротурнирите. Надявам се да бъдем още по-силни през следващата година.

Отборът на Арда изпраща най-добрата година в историята си. Победихме ЦСКА и Лудогорец. Стигнахме плейоф в Европа и бяхме на един мач да продължим към групите. Оценката ми е положителна.

Арда ще търси нов нападател през зимата
Арда ще търси нов нападател през зимата

Треньорите трябва да имат подкрепа от ръководството. Всеки едни клуб има такива спадове и не трябва да се взимат решения на база лоши резултати. Ивелин Попов е доказан футболист, който със своето идване и със своя опит може да помогне на отбора да не изпада в такива катаклизми.

Засега търсим само централен нападател. Причината е контузията на Георги Николов, който скъса кръстна връзка и може би няма да го има 6 месеца. Надявам се да са само 6 месеца. Това е единствената позиция, която търсим на този етап.

Ако продадем някой играч, тогава ще търсим друг на неговата позиция. Според мен двата отбора, които ще се борят за титлата, са Лудогорец и Левски.", сподели Петков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Какво ще отреди жребият за 1/4-финалите за Купата на България?

Какво ще отреди жребият за 1/4-финалите за Купата на България?

  • 18 дек 2025 | 06:45
  • 15259
  • 32
Шеф на БФС предлага създаване на национален център и още четири регионални за талантливи млади футболисти

Шеф на БФС предлага създаване на национален център и още четири регионални за талантливи млади футболисти

  • 18 дек 2025 | 01:59
  • 1864
  • 1
Душан Косич: Локомотив се превърна в мой втори дом

Душан Косич: Локомотив се превърна в мой втори дом

  • 17 дек 2025 | 20:05
  • 967
  • 2
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 36055
  • 27
Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 19:03
  • 643
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 14605
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 12962
  • 33
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 35110
  • 71
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 20298
  • 29
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 12649
  • 19
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 6259
  • 3
Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

  • 18 дек 2025 | 11:58
  • 3810
  • 0