Тунчев: Ще направим всичко възможно Арда отново да играе в Европа

Днес Арда стартира подготовката си за пролетния полусезон, а преди първата тренировка наставникът на тима Александър Тунчев говори пред медиите.

“Искам да изкажа съболезнования на семейството на Димитър Пенев. Българският спорт загуби страшно много, но за съжаление такъв е животът. Имах макар и малка възможност да се докосна до този невероятен човек“, започна Тунчев.

След това той разкри и плановете за подготовка. Тимът ще тренира в Кърджали, а от 18-ти до 30 януари ще проведе лагер в турския курорт Анталия. Предвидена е една контрола в Пазарджик, а на турска земя тимът ще изиграе още четири проверки, като имената на съперниците ще се уточнят допълнително.

След това Тунчев разясни и целите пред отбора. “С оглед на това, че не се представихме добре през първия дял, ще направим всичко, за да коригираме нещата сега. Искаме да затвърдим доброто представяне от последните мачове. Както се казва – апетитът идва с яденето. Играхме в Европа, ослади ни се и ще направим всичко възможно Арда отново да играе в Европа.

Това, че имаше лъкатушене през сезона, не означава, че футболистите не стават за Арда. Те го показаха в Европа и в първите ни мачове тук, така че аз вярвам в тях", допълни треньорът на арда, който е доволен от жребия за Купата.

"Ботев Враца не е лесен съперник. Винаги сме играли много трудни мачове срещу тях, но с оглед на ситуацията, те са най-добрият противник, който можеше да ни се падне", заключи специалистът.