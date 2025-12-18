Арда се раздели с играча с най-много мачове за клуба

Иван Тилев вече не е част от Арда. Това стана след среща с ръководството на клуба, на която двете страни решиха договорът на футболиста да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Тилев е играчът с най-дълъг престой при кърджалийци. Той бе привлечен през 2020 г., а до този момент има изиграни 184 мача, в който отбеляза 15 гола, като по този начин той записа своето име със златни букви във вековната история на Арда.

Ивайло Петков: Търсим път към Европа

"Ръководството на ПФК Арда благодари на Иван Тилев за всичко, което е направил за клуба и му пожелава успех в кариерата", написаха кърджалийци.