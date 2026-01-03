От Юнайтед отново напират за Балеба

Манчестър Юнайтед е провел разговори за евентуално привличане на централния халф на Брайтън Карлос Балеба през януарския трансферен прозорец, съобщава Sky Sports. Според източника, Манчестър Юнайтед са проучили условията на сделката, но не се очаква пълен напредък. Брайтън настоява играчът да остане до лятото.

Приоритетът на Манчестър Юнайтед за 2026 г. е да подсили халфовата си линия с един или двама ключови играчи. Клубът е фокусиран върху летните трансфери, но не изключва уникални възможности през януари. Балеба представляваше интерес за 20-кратните английски шампиони и по време на летния прозорец.

Брайтън е отхвърлил първата оферта на Манчестър Юнайтед за Балеба

Освен Балеба, сред основните цели на Манчестър Юнайтед са Елиът Андерсън от Нотингам Форест, Адам Уортън от Кристъл Палас и Родриго Мартинс Гомеш от Уулвърхамптън Уондърърс.