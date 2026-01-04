Лийдс и Груев срещу непредсказуемия Юнайтед

Лийдс ще посрещне Манчестър Юнайтед в мач от Премиър лийг на 4 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 14:30 часа на стадион "Елънд Роуд". Срещата ще бъде ръководена от съдията Джарет Джилет, който ще има отговорната задача да контролира това традиционно напрегнато съперничество между двата отбора от северната част на Англия.

Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

Манчестър Юнайтед се намира в значително по-добра позиция в класирането, заемайки 6-то място с 30 точки след 19 изиграни мача. "Червените дяволи" имат положителна голова разлика с 33 отбелязани и 29 допуснати гола. От друга страна, Лийдс се бори за оцеляване в елита, намирайки се на 16-та позиция с 21 точки от същия брой мачове. Домакините имат отрицателна голова разлика – 25 отбелязани срещу 32 допуснати гола. Победа в този двубой би била изключително ценна за Лийдс в борбата им за оставане в Премиър лийг, докато Манчестър Юнайтед се стреми да затвърди позицията си в топ 6 и да се доближи до зоната на Шампионската лига.

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

Лийдс показва стабилна форма в последните си пет мача с една победа и четири равенства. Впечатляващо е, че "белите" не са загубили в този период. Те започнаха с драматично равенство 3:3 срещу Ливърпул (на 06.12.2025), последвано от още едно равенство 1:1 с Брентфорд (на 14.12.2025). След това дойде убедителна победа с 4:1 над Кристъл Палас (на 20.12.2025), а в последните си два мача отново завършиха наравно – 1:1 със Съндърланд (на 28.12.2025) и 0:0 с Ливърпул (на 01.01.2026).

Илия Груев с коментар за мача срещу Ливърпул

Манчестър Юнайтед демонстрира колеблива форма с две победи, две равенства и една загуба. Те постигнаха впечатляваща победа с 4:1 като гост на Уулвърхамптън (на 08.12.2025), след което последва зрелищно равенство 4:4 с Борнемут (на 15.12.2025). "Червените дяволи" претърпяха загуба с 2:1 от Астън Вила (на 21.12.2025), но се възстановиха с победа с 1:0 над Нюкасъл (на 26.12.2025) и завършиха 1:1 с Уулвърхамптън (на 30.12.2025).

В последните пет срещи между двата отбора, Манчестър Юнайтед има предимство с две победи и две равенства, докато Лийдс не е успял да запише победа. Последната им среща беше приятелски мач на 19 юли 2025 г., който завърши 0:0. Преди това, през юли 2023 г., "червените дяволи" победиха с 2:0 в друга контрола. В официалните мачове от Премиър лийг, последната им среща на "Елънд Роуд" завърши с победа за Манчестър Юнайтед с 2:0 (на 12.02.2023), докато на "Олд Трафорд" двата отбора завършиха наравно 2:2 (на 08.02.2023). По-рано през сезон 2021/2022, Манчестър Юнайтед постигна зрелищна победа с 4:2 като гост на Лийдс (на 20.02.2022).

Доминик Калвърт-Люин се очертава като ключова фигура за Лийдс в предстоящия двубой. Английският нападател, който се присъедини към отбора през лятото, постепенно се утвърждава като основен голмайстор за "белите". Неговата физическа сила, умение да играе с гръб към вратата и отлична игра с глава го правят постоянна заплаха за противниковите защити. Калвърт-Люин има добра история срещу Манчестър Юнайтед от времето си в Евертън и ще търси да продължи тази тенденция. За гостите, Амад Диало е определен като ключов играч, въпреки че в момента е в списъка с недостъпните футболисти. Младият ивоариец показа забележителен прогрес през този сезон, демонстрирайки своята скорост, техника и способност да създава голови положения. Неговото отсъствие може да се окаже сериозен удар за атакуващите възможности на Манчестър Юнайтед в този важен двубой.