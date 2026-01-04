Интер ще тръси реванш от Болоня за провала в Суперкупата

Интер ще посрещне Болоня в мач от италианската Серия А на 4 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Джузепе Меаца". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Марко Гуида. Това е важен мач за двата отбора, които се борят за различни цели в първенството.

Интер заема второто място в класирането на Серия А с 36 точки след 16 изиграни мача. "Нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика с 35 отбелязани и само 14 допуснати гола. Болоня се намира на седмата позиция с 26 точки от същия брой срещи, като тимът от Емилия-Романя е вкарал 24 гола и е допуснал 14. Десетте точки разлика между двата отбора показват превъзходството на миланския гранд, но Болоня продължава да се бори за място в зоната, даваща право на участие в европейските турнири. Победа за домакините би им позволила да се доближат до върха, докато успех за гостите би ги изкачил в по-горната част на таблицата.

Интер демонстрира добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. "Нерадзурите" победиха Аталанта като гост с 0:1 (28.12.2025), завършиха наравно с Болоня 1:1 в мач от Суперкупата на Италия (19.12.2025), надделяха над Дженоа като гост с 1:2 (14.12.2025) и разгромиха Комо с 4:0 (06.12.2025). Единствената им загуба дойде в Шампионската лига срещу Ливърпул с 0:1 (09.12.2025). Болоня показва колебливи резултати с една победа, две равенства и две загуби. Тимът завърши 1:1 със Сасуоло (28.12.2025), загуби от Наполи с 2:0 в Суперкупата на Италия (22.12.2025), направи равенство 1:1 с Интер отново в Суперкупата (19.12.2025) и претърпя поражение от Ювентус с 0:1 (14.12.2025). Единствената им победа беше в Лига Европа срещу Селта с 1:2 (11.12.2025). Интересно е, че двата отбора вече се срещнаха съвсем наскоро в турнира за Суперкупата на Италия.

Лаутаро Мартинес е безспорната звезда на Интер, като аржентинският нападател продължава да бъде основен голмайстор за "нерадзурите". Капитанът на отбора демонстрира изключителна ефективност пред гола и умение да се появява на точното място в решаващите моменти. В последните мачове Мартинес показа отлична форма, като отбеляза важни голове срещу Аталанта и Дженоа. Неговото партньорство с Маркус Тюрам в нападение се превърна в една от най-опасните атакуващи двойки в Серия А. От страна на Болоня, Рикардо Орсолини е играчът, който носи най-голямата опасност за противниковите защити. Италианският крило е основен източник на креативност за своя отбор, комбинирайки скорост, техника и прецизни центрирания. Орсолини има способността да създава голови положения както за себе си, така и за съотборниците си. В последните мачове той демонстрира добра форма, особено в европейските срещи, където отбеляза решаващия гол срещу Селта. Неговите пробиви по десния фланг ще бъдат ключови за шансовете на Болоня да изненада фаворита Интер.

