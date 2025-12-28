Болоня продължава да буксува в Серия "А"

Отборите на Болоня и Сасуоло завършиха наравно 1:1 на „Ренато Дал’Ара“ в срещата помежду си от 17-ия кръг на Серия "А". Така „рособлу“ не спечели четвърти пореден шампионатен двубой, докато „неровердите“ нямат победа в последните си три мача.

Домакините имаха превъзходство както в притежанието на топката, така и в отправените удари, които бяха два пъти повече спрямо тези на противника. Това не даде резултат през първото полувреме, но те успяха да поведат в началото на втората част. В 47-ата минута Надир Зортеа намери на чудесна позиция Джовани Фабиан, който не сгреши с удара си и даде аванс на своя тим. Гостите обаче съумяха да възстановят равенството в 63-тата минута, когато при центриране от корнер Федерико Равалия увисна и така Тарик Мухаремович се разписа с глава. Те дори можеха да стигнат до обрат в 77-ата минута, но тогава резервата Алиу Фадера не успя да се възползва от грешка на Йон Лукуми, пращайки топката над вратата със своя изстрел.

Така Болоня събра 26 точки и остана на седмата позиция в класирането, където Сасуоло се придвижи до десетото място с 22 пункта, въпреки че не успя да надвие този противник в пети пореден мач.

