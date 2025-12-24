В Наполи могат да имат сериозен проблем дни след спечелването на Суперкупата, в Лацио могат да си отдъхнат

Дни след спечелването на Суперкупата на Италия, Наполи е заплашен от сериозен проблем, информира “Гадзета дело Спорт”. Шампионът на Серия А продължава да е под наблюдение от страна на независимата комисия, която следи за финансовото състояние на клубовете и изпълняването на икономическите критерии, а най-авторитетното издание твърди, че партенопеите са един от двата клуба, заедно с Пиза, които в момента не изпълняват тези правила.

Твърди се, че от “Диего Армандо Марадона” са надхвърлили поставените критерии и това може да доведе до сериозни проблеми на трансферния пазар. Има вероятност в Наполи да достигнат до ситуация по време на януарския трансферен прозорец, в която ще имат право да регистрират нови попълнения, но само ако те бъдат балансирани с напускащи играчи на сходна стойност. “Гадзета дело Спорт” допълва още, че критериите ще станат още по-тежки през следващото лято, а неспазването им ще довежда до директна трансферна забрана, ситуация, в която Наполи ще се опитат да избегнат на всяка цена.

В същото време от същата комисия добри новини са получили от Лацио, които до момента бяха в затруднено финансово положение, тъй като не изпълняваха именно тези правила и това бе причината за липсата на активност на трансферния пазар през лятото. Сега обаче “римските орли” са достигнали до нужните стойности и ще могат да си позволят по-голяма свобода през януари.

