Гол в последната секунда лиши Лацио от победа срещу Удинезе

  • 27 дек 2025 | 21:07
Гол в последната секунда лиши Лацио от победа срещу Удинезе

Удинезе и Лацио завършиха при резултат 1:1 сблъсъка си от 17-ия кръг на Серия "А". Матиас Весино изведе "орлите" напред в 80-ата минута с помощта на рикошет. Гол на Кийнън Дейвис в 95-ата минута обаче донесе точката на "зебрите".

В осмата минута хубав удар на Нослин от границата на наказателното поле срещна гредата. Удинезе също имаше добра възможност в 26-та минута, когато изстрел на Дзаниоло рикошира в Белаяне и премина на сантиметри встрани.

В добавеното време на първата част отново Нослин се откъсна отляво, но точно когато нанесе удар Кристенсен успя да подложи крак и топката премина встрани от вратата.

Второто полувреме вървеше дори по-скучно от първото, без никакви интересни ситуации пред една от двете врати.

В 73-тата минута домакините поискаха дузпа, след като след центриране отляво топката рикошира в Марушич, след което Гила игра с глава, а впоследствие кълбото изглежда докосна и ръката му. ВАР прегледа ситуацията, но дузпа нямаше. Малко след това Дейвис стреля силно от границата на наказателното поле, но Проведел изби.

В 80-ата минута Лацио взе преднина с голяма доза късмет. Канчелиери проби отдясно, след което върна добре към Весино. Неговият удар бе слаб, но в опита си да изчисти Соле отклони топката и не остави шанс за намеса на Падели.

В 85-ата Дзаниоло изпълни пряк свободен удар от удобна позиция, но Проведел нямаше проблем да отрази силния му изстрел.

В добавеното време отбраната на Удинезе изпусна Исаксен, който излезе очи в очи с Падели, но стражът на Удинезе спаси.

В 95-ата минута удар на Дзаниоло срещна тялото на Кийнън Дейвис, който запази топката между трима бранители и нанесе много прецизен удар в далечния ъгъл - 1:1. Ситуацията бе прегледана от ВАР заради игра с ръка на Палма в началото на атаката. Ръката обаче бе до тялото на младия играч, така че попадението бе зачетено.

Снимки: Gettyimages

