Пилот на Тойота пропуска "Дакар 2026" след инцидент при гмуркане

  • 2 яну 2026 | 14:25
  • 489
  • 0

Аржентинският пилот Хуан Крус Якопини ще пропусне рали "Дакар 2026", след като е получил сериозни наранявания при инцидент с гмуркане в морето малко преди Коледа. Детайлите все още не са потвърдени официално от семейството му.

Якопини трябваше да стартира в своето шесто рали "Дакар" утре. Според аржентински източници инцидентът е станал, когато пилотът се е гмурнал в морето с приятели и е ударил главата си в плитка вода. Съобщава се, че той е счупил два шийни прешлена и е получил сърдечен арест в резултат на удара. В момента Якопини се лекува в болница и е в съзнание.

Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните
Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

Повече подробности за състоянието му бяха предоставени от испанския навигатор на Якопини, Даниел Оливерас, пред каталунския вестник Diari de Girona.

Оливерас заяви, че инцидентът е причинил и увреждане на гръбначния стълб на Якопини, което налага операция. Това означава, че най-малкото Якопини ще пропусне рали "Дакар 2026", но според Оливерас последствията може да са и по-сериозни.

Какво очаква участниците по маршрута на рали „Дакар“?
Какво очаква участниците по маршрута на рали „Дакар“?

Остава неясно дали 26-годишният пилот ще се възстанови напълно, което означава, че „има вероятност той никога повече да не може да се състезава на високо ниво“, обясни каталунският навигатор.

От тима на Якопини - Toyota Gazoo Racing SA, все още не са коментирали официално отсъствието на пилота, не са говорили с него или семейството му.

Кои са фаворитите при мотоциклетите тази година?
Кои са фаворитите при мотоциклетите тази година?

В резултат на отсъствието на Якопини и навигатора Оливерас, Toyota Gazoo Racing SA ще участва с три автомобила в рали "Дакар". С пикапа на Тойота Hilux IMT Evo ще се състезават Сауд Вариава с навигатор Франсоа Казале, Гай Ботърил с навигатор Ориол Мена и Жоао Ферейра с навигатор Фелипе Палмейро.

Снимки: Gettyimages

