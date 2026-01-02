Пилот на Тойота пропуска "Дакар 2026" след инцидент при гмуркане

Аржентинският пилот Хуан Крус Якопини ще пропусне рали "Дакар 2026", след като е получил сериозни наранявания при инцидент с гмуркане в морето малко преди Коледа. Детайлите все още не са потвърдени официално от семейството му.

Якопини трябваше да стартира в своето шесто рали "Дакар" утре. Според аржентински източници инцидентът е станал, когато пилотът се е гмурнал в морето с приятели и е ударил главата си в плитка вода. Съобщава се, че той е счупил два шийни прешлена и е получил сърдечен арест в резултат на удара. В момента Якопини се лекува в болница и е в съзнание.

Juan Cruz Yacopini fue operado con éxito tras su grave accidente en El Carrizal https://t.co/hSbVNi21tS — Mendoza Today (@MendozaToday) January 1, 2026

Повече подробности за състоянието му бяха предоставени от испанския навигатор на Якопини, Даниел Оливерас, пред каталунския вестник Diari de Girona.

Оливерас заяви, че инцидентът е причинил и увреждане на гръбначния стълб на Якопини, което налага операция. Това означава, че най-малкото Якопини ще пропусне рали "Дакар 2026", но според Оливерас последствията може да са и по-сериозни.

Остава неясно дали 26-годишният пилот ще се възстанови напълно, което означава, че „има вероятност той никога повече да не може да се състезава на високо ниво“, обясни каталунският навигатор.

От тима на Якопини - Toyota Gazoo Racing SA, все още не са коментирали официално отсъствието на пилота, не са говорили с него или семейството му.

В резултат на отсъствието на Якопини и навигатора Оливерас, Toyota Gazoo Racing SA ще участва с три автомобила в рали "Дакар". С пикапа на Тойота Hilux IMT Evo ще се състезават Сауд Вариава с навигатор Франсоа Казале, Гай Ботърил с навигатор Ориол Мена и Жоао Ферейра с навигатор Фелипе Палмейро.

